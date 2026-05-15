El campeón del mundo Sub 20 que volvió a su club para entrenar mientras está de vacaciones en Uruguay

Anderson Duarte es uno de los futbolistas campeones del mundo con la selección uruguaya Sub 20 en 2023, durante el Mundial que se disputó en Argentina. En este entonces jugaba en Defensor Sporting, equipo en el que realizó las formativas.

El atacante de 22 años se desempeña actualmente en Atlético San Luis de la Primera División de México, equipo al que se incorporó en calidad de préstamo en diciembre de 2025. El parate de cara al Mundial ya comenzó para los equipos de esta liga —salvo por Toluca y Tigres que juegan la final de la Copa de Campeones Concacaf— por lo que el oriundo de Tacuarembó aprovechó sus vacaciones para entrenar con el club que lo vio crecer.

Así lo informó el violeta al compartir una foto del campeón Sub 20 con la ropa de Defensor en el Complejo Arsuaga, ubicado en Camino Pichincha.

"¡Que lindo verte, Ander! Anderson Duarte aprovecha su estadía en Uruguay para entrenar estos próximos días en Pichincha. Las puertas de tu casa siempre están abiertas, campeón", escribieron desde el club.

Anderson Duarte entrena en Defensor Sporting. Foto: Prensa DSC.

Duarte tiene contrato hasta fines de 2026 y su vínculo incluye opción de compra desde Toluca, el club que es dueño de su ficha.