Luis Suárez: “De niño quería ser Francescoli o el Chino Recoba para poder ser algo en mi país”

Luis Suárez habló de todo: recordó momentos de sus pasajes en Liverpool, Barcelona y su club actual, el Atlético de Madrid. El Pistolero brindó una entrevista y recorrió distintos momentos de su camino por la selección uruguaya; se expresó sobre sus lesiones y tropiezos, pero además delineó su futuro futbolístico.

“A uno le gustaría ser recordado más que nada como uruguayo, por el legado que deja en la selección por trayectoria y todo lo que hice por la selección", expresó el 9 de la Celeste en Bola da vez (ESPN Brasil), y agregó: "A nivel mundial tengo la suerte de ser conocido por mi trayectoria en los equipos que he estado, pero el legado en la selección es el que más me enorgullece. Yo de niño soñaba con ser Enzo Francescoli, Ruben Sosa o el Chino Recoba para poder ser algo en mi país y hoy en día tengo esa posibilidad”.

¿Se retira en Europa?

“Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen, que si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 o 37 años, la gente me va a exigir como si tuviera 27 o 30, y, antes que dejar una imagen de que ya no podés rendir a ese nivel... prefiero tratar de evitar que me digan ‘no corre como antes’ o ‘no hace goles como antes’. Prefiero seguir disfrutando en otro lado hasta que la condición física me dé y pueda disfrutar del fútbol, porque la presión que sufrís en Sudamérica es más que en países como Estados Unidos o en Asia donde quieras disfrutar con 37 años”, respondió Suárez a la pregunta sobre si el delantero tenía pensando finalizar su carrera en Europa o Uruguay.



Un tropezón no es caída

De los errores se aprende y esa es una filosofía que el Pistolero incorpora en su día a día: “Siempre valoro que todas las veces que me caí, me levanté por ser cabeza dura, por querer demostrarle a la gente que estaba equivocada. Hubo momentos complicados como la acusación de (Patrice) Evra porque no hubo prueba ninguna. Eso fue lo que más me dolió y me costó levantarme. También la lesión previa al Mundial 2014, a raíz de todo lo que me habían dado en Inglaterra. Me podían más las ganas que la condición física. Tuve a Walter Ferreira que me ayudó mucho para llegar a ese Mundial. Las tapas de los diarios ingleses decían: ‘recuperate lento’ de forma irónica. Eso más me dolía, más ganas me daban de querer revertir la situación contra Inglaterra y se dio una noche inolvidable”, sostuvo.

Las palabras de Tabárez

Ahora el Pistolero vive un momento de intensidad como todos los que pertenecen a la selección uruguaya, pero quien vive su momento más incierto fue quien le brindó un consejo. "El maestro Tabárez me dijo hace unos días que había quedado sorprendido con cómo había intentado volver a ser el Luis de antes, con la edad que tenía, con lo que me estaban costando los principios de temporada con las lesiones. El maestro quedó sorprendido. Uno se pone a pensar, a veces es lindo que te reconozcan ese trabajo diario porque no es solamente venir a entrenar. Tengo muchas horas perdidas con mis hijos, me pierdo muchas cosas para intentar estar bien físicamente para seguir rindiendo al máximo”.

La llegada al Colchonero

Respecto a su primera temporada con el Atlético de Madrid, el Pistolero expresó: “Siempre soy de creer que uno tiene que ser dentro de la cancha el mismo de siempre, no intentar hacer una cosa que no sabe. Unas de las virtudes que tuve cuando llegué al Atleti es ser consciente de cuál era mi liderazgo dentro de la cancha: hacer lo que sé hacer, estar en el área, hacer goles y no salir del área y que porque soy Suárez y vengo del Barcelona tengo que pasar a tres y pegarle de todos lados”.

También aprovechó para hablar de Simeone y sostuvo que es un DT “muy intenso". “También tuve a Luis Enrique en el Barcelona, que era muy intenso, de estar encima del jugador, de estudiar mucho. Son dos entrenadores que viven mucho de la emoción, el temperamento. Como fueron como jugadores, son como entrenadores”, agregó.

¿Premier o Liga?

Y a pesar de haber jugado más años en Europa (lleva más de 10 años) para Suárez "la Premier es mejor". "La agarré en una época muy buena de mi edad y la disfruté muchísimo. El fútbol español es diferente, más táctico, más ordenado, tiene cosas espectaculares. Jugué en el Barcelona que para mí es el mejor equipo del mundo y disfrutaba todo. Son diferentes, pero cada una tiene sus cosas", indicó.