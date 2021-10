Suárez tras su doblete ante Real Sociedad: "Se empató un partido que se puso difícil"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez, delantero del Atlético de Madrid, señaló este domingo, tras el 2-2 contra la Real Sociedad, que hay que "ser autocríticos" con la "debilidades" de su equipo en los primeros minutos del encuentro.

"Nosotros salimos desde el primer momento con la idea de querer sacar ventaja, pero a veces se nos hace complicado. Se nos hizo cuesta arriba. Tenemos que intentar salir con más atención, ser autocríticos en que tenemos debilidades en los primeros minutos para no volver a repetirlo", valoró en declaraciones a la TV.

"Hay que ser consientes de que el rival tiene sus virtudes también. Jugó con una formación que nos sorprendió un poco, nos salieron bastante bien de la presión que intentamos hacer y en el segundo tiempo corregimos los errores para empatar", expresó.



"Jugamos en casa, nos tenemos que hacer fuertes acá, pero mirando las circunstancias, cómo se dio el partido, se ponen 0-1 rápido, después en el segundo tiempo te hacen el 0-2 y creo que el equipo, con actitud, con carácter, creando muchas situaciones de gol pudimos lograr el empate. Lo intentamos hasta el final y no pudimos (ganar)", dijo.



Por primera vez, Simeone apostó en el once titular por el 'tridente' formado por Antoine Griezmann, Luis Suárez y João Félix. "A medida que va pasando el tiempo nos vamos sintiendo mejor, conociendo los movimientos de cada uno y nos tenemos que ir satisfechos con esos movimientos, con la sintonía, aunque obviamente las sensaciones no fueron buenas con el empate", declaró.



El Atlético perdió ya diez puntos en esta Liga, por los siete que cedió en la primera vuelta de la pasada temporada. "Hay que darle mucho valor a las Ligas cuando se ganan. Es muy difícil, son muy competitivas, todos los rivales se dejan puntos. Por eso, la Liga que ganamos el año pasado le damos mucho valor y mucho mérito", afirmó.

El Pistolero también se expresó a través de sus redes sociales una vez finalizado el partido. "Siempre se quiere ganar, hoy se empató un partido que se puso difícil. Ahora tocar descansar y preparar lo que viene. Juntos como equipo y positivos siempre", escribió.