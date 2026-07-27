Luis Noé, de grandes pasajes por Wanderers y Nacional, está en CTI y abrieron una colecta para ayudarlo

Luis Noé, de 59 años y ex jugador de Montevideo Wanderers, América de Cali y Nacional, entre otros, se encuentra internado en terapia intensiva luego de sufrir un ACV y que su cuadro se complicara por una infección respiratoria. Su familia abrió una colecta para solventar los costos de su tratamiento médico y solicitan colaboración.

Volante ofensivo muy talentoso, fue uno de los jugadores más destacados a fines de la década de 1980 en el fútbol uruguayo. Surgió en el Bohemio y con el maestro Oscar Washington Tabárez como entrenador se consolidó en Primera División. En ese equipo de Wanderers jugaron Pablo Bengoechea, Mario Rebollo, Gonzalo Madrid, Enrique Peña y Celso Otero.

Noé fue parte del plantel del equipo del Prado que jugó la Copa Libertadores 1986 y sus buenos rendimientos le permitieron, dos años más tarde, sumarse a América de Cali con quien también disputó el torneo internacional cayendo en semifinales con Nacional.

Precisamente un año más tarde Noé llegó al equipo tricolor y fue parte del último título internacional de un equipo uruguayo: la Copa Interamericana 1989. Nacional empató en el partido de ida 1-1 ante Olimpia de Honduras y se coronó goleando 4-0 en la vuelta gracias a un doblete de Noé.

Tras su pasaje por el Bolso, que duró tres años, regresó al fútbol colombiano para jugar en Bucaramanga y Tuluá, tuvo su pasaje por el fútbol argentino (Chaco For Ever y Unión de Santa Fe) y regresó a Uruguay para defender a Fénix y nuevamente a Montevideo Wanderers.

A sus 59 años, Noé está atravesando un difícil momento de salud. Fue ingresado terapia intensiva luego de sufrir un accidente cerebro vascular (ACV) y su recuperación se complicó por una insuficiencia respiratoria por una bacteria muy común que contrajo en CTI.

La familia de Luis Noé abrió el colectivo de Abitab número 147225 y solicita la colaboración para solventar los costos de internación y tratamientos del exfutbolista que se encuentra sedado y recibiendo antibióticos para recuperarse de su cuadro respiratorio, que es lo que más reviste gravedad de su cuadro de salud.