Segunda División Profesional: Paysandú está en racha, respira y hay tres líderes tras el triunfo de Plaza Colonia

Luego del parate provocado por la medida gremial de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, la Segunda División Profesional retomó su actividad con una undécima fecha que volvió a mover la tabla tanto en la pelea por el ascenso como en la lucha por la permanencia.

La gran noticia llegó desde el Parque Palermo, donde Paysandú consiguió una victoria tan valiosa como necesaria al derrotar 3 a 2 a Colón. El conjunto sanducero sumó su tercer triunfo consecutivo y comenzó a dejar atrás un panorama que semanas atrás parecía muy complicado aunque el encuentro comenzó favorable para el equipo del venezolano Pedro de Pablos. A los 14 minutos, un brillante tiro libre del argentino Tomás Lerman puso en ventaja a Colón y hacía pensar que el local se encaminaba hacia un nuevo triunfo.

Sin embargo, la reacción de Paysandú fue inmediata y apenas cuatro minutos después apareció su goleador, Luis López, para establecer el empate con el que ambos equipos se fueron al descanso. En el complemento cambió la historia. Leonardo Gómez adelantó al conjunto de La Heroica y obligó a Colón a adelantar sus líneas. Cuando el local buscaba desesperadamente la igualdad, el juvenil Vicente Pesce aprovechó los espacios y, a diez minutos del final, marcó el tercer gol que prácticamente sentenció el encuentro. El descuento de Ramiro Quintana, de penal, llegó en los instantes finales y solo sirvió para decorar el resultado.

Con estos tres puntos, Paysandú abandonó la última posición de la tabla del descenso y comienza a mirar el futuro con optimismo.

Fénix ganó en Capurro:

Fue victoria de Fénix sobre Atenas de San Carlos por 1 a 0. El equipo dirigido por Carlos Canobbio fue ampliamente superior durante todo el encuentro, pero se encontró una y otra vez con la notable actuación del arquero Marcos Donato. Cuando parecía que el empate estaba sellado, en el quinto minuto de descuento, Sebastián Rivas asistió con precisión a Gonzalo Andrada, quien envió un centro perfecto para que Sebastián De Marco conectara un certero cabezazo y desatara el festejo albivioleta. Con este resultado, Fénix quedó a un paso de los líderes Oriental, Cerrito y Plaza Colonia, confirmando que la lucha por el ascenso será apasionante hasta el final.

Plaza Colonia ganó en el Norte y hay tres líderes:

En el norte del país, Plaza Colonia volvió a demostrar su solidez al vencer 2 a 0 a Tacuarembó y recuperar el liderazgo del campeonato.

Tras un primer tiempo muy parejo y con escasas emociones, el equipo coloniense resolvió el partido en apenas un par de minutos del complemento.

Primero fue el zaguero Pablo Adorno, que apareció completamente solo tras un tiro de esquina para abrir el marcador. Casi de inmediato, otro error defensivo del conjunto local permitió que Nicolás González aumentara la diferencia y asegurara tres puntos fundamentales para el Pata Blanca.

Al cierre de esta edición jugaban Miramar Misiones y La Luz.