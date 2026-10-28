"Los médicos no creían que podría jugar": la historia de Leo Suárez, que estuvo en Boca, jugó en Europa y llegó a Boston

No cualquiera puede ser el 10 de Boca Juniors. Ni cualquiera llega a Europa con 58 minutos en primera. Tampoco cualquiera sale campeón con las juveniles de su selección. Pero menos las tres juntas y si a todo esto se suma una malformación congénita en los pies que afecta a uno de cada 1000 bebés en el mundo.

San Martín, Argentina, 1996. Roxana cumple el sueño de dar a luz pero su hijo sufre de pie bot (cuando un pie o ambos se posicionan hacia adentro como si fuera un palo de golf) y está preocupada, le dicen que “con suerte va a poder caminar en el jardín”. Hasta al año y medio se arrastró. Los médicos, con predicciones bastante pesimistas, lograron enderezar de sus extremidades y la otra fue operada. Leído de esta forma, pareciera imposible que aquel Leonardo Suárez niño haya tenido la carrera que tuvo, jugando a un alto nivel en España o México y hoy, eligiendo, gracias a tener muchos amigos uruguayos y excompañeros, recuperarse en Uruguay, donde ya debutó en Boston River.

Leonardo Suárez en un calentamiento de Boston River. Foto: Boston River.

“Tenía algo de conocimiento de la liga uruguaya porque soy una persona a la que le encanta el fútbol y además tuve de compañeros al Huevo Lozano, Franco Pizzichillo. Hablé con Fernando Gorriarán, que somos muy amigos, él me contó lo que era Uruguay, en ese sentido me sentí como en casa. Soy muy amigo de Brian Rodríguez, también hay un montón de argentinos con los que jugué en contra cuando éramos chicos y están acá, como Hernán Toledo o Emanuel Cecchini, que el otro día me di cuenta que estaba en Juventud. Hice muchos amigos acá pero fue un poco raro porque venía sin jugar luego de la operación de menisco”, explica el argentino de 30 años sobre su llegada cuando en el club aún estaban Pablo Álvarez e Ignacio Ithurralde.

Su opinión sobre el fútbol uruguayo y Leo Jaime “Hay muchos argentinos porque el fútbol uruguayo es un poco menos agresivo, para los chicos es muy bueno para mostrarse. Disfruto mucho de este fútbol y hay grandes talentos. Leo Jaime tiene muchas condiciones pero también trabaja mucho defensivamente, lo vi en River”.

“Estaba muy tranquilo pese a la salida de Pablo y Nacho, porque había hablado con el club en general y todos habían dado el sí para que llegara. Son cosas del fútbol. Me encontré con un club que está creciendo de a poco, el grupo es espectacular, se disfruta mucho”, confiesa sobre el cambio.

Leo Suárez y Brian Rodríguez en América de México. Foto: @leosuarez96

“Cuando un entrenador no te quiere tenés que irte, estaba en Pumas (México) pero no conseguí otro club porque tenía que operarme, hasta que llegué a un acuerdo para salir, pero ya habían pasado casi ocho meses de no jugar y en el fútbol de hoy, lamentablemente, con el nombre y la carrera que tenés no alcanza, lo que te piden es jugar y tener continuidad”, narra el extremo. Y explica cómo recaló en Boston: “El club contactó a mi representante. Me dijeron que querían ayudarme con la recuperación. Fue un proyecto a corto plazo pero que me interesó más que nada por las ganas que tenían de que esté y por la forma en que me cuidaron. Tomé una decisión muy acertada porque cumplieron con todo lo que dijeron sobre que los fisios eran muy buenos y estoy en perfecto estado”.

Antes estuvo a punto de firmar con Deportivo Cali pero el pase se cayó porque la operación era muy reciente. “Hay que tener paciencia con las asimetrías para volver a competir y ellos necesitaban jugadores ya”, comenta Leo. Y si sabrá de asimetrías.

Su madre, la que más sufrió

Leo Suárez y su mamá Roxana.

“La que lo sufrió mucho fue mi mamá. Porque cuando uno es chico no se da cuenta. Y yo me acostumbré a jugar al fútbol desde muy chico con la malformación y se hizo algo muy normal para mí. Pero cuando los doctores te preguntan y vos le contás lo que tenés, como que es muy llamativo para ellos y no pueden creer que me acostumbré a jugar así. Muchos me dicen ‘mi respetos porque jugar así es algo muy difícil’. Y gracias a Dios estuve en la élite mucho tiempo y puedo seguir jugando al fútbol, que es lo que más amo”, expresa.

El piebot lo heredó de su mamá pero con Leo se cortó la cadena. “Es algo raro, como viene de la mujer se cortó, sabía que mi hija no lo iba a tener, fue lo primero que pregunté. Pero mi mamá fue la que se bancó llevarme todos los días a recuperación, a que me pongan una máquina. Al año me operaron, después estuve un año con el yeso y luego unos zapatos ortopédicos hasta los tres años, me acostumbré a eso y jugaba con ellos. La que más sufrió fue ella porque yo no tengo un recuerdo de que haya sufrido o que me haya pasado algo”.

“Jugar en Boca es lo más grande que hay"

Leonardo Suárez en Boca Juniors. Foto: Uno Entre Ríos.

Pese a la malformación, ver jugar un rato a Leo invalidaba cualquier duda que impusiera su condición, por eso nunca ningún club le dio la espalda por este tema. “Si hubo clubes, como me pasó en Santos, que se impactaron con la resonancia, luego me conocieron y fue uno de los mejores años que tuve en México”. Pero antes de llegar a ese punto Leo caminó mucho. A los seis años llegó a Boca gracias a Ramón Maddoni, el mismo que descubrió a cracks como Riquelme, Gago y Tévez.

Lo hizo debutar el Vasco Arruabarrena, quien casualmente está hoy al mando del equipo que jugará la final de la Sudamericana 2026, y con solo 58 minutos en la Primera dio el salto a Europa.

“Jugar en Boca es lo más grande que hay, cumplí mi sueño máximo de jugar en La Bombonera, es un mundo aparte”, recuerda del club que lo vio crecer hasta el pase impulsado por formar parte de la selecciones de Argentina, compartiendo con Ángel Correa y Gio Simeone, y siendo campeón sudamericano Sub 17 y 20.

Leonardo Suárez fue campeón sudamericano con argentina Sub 17 y Sub 20.

"No fue la despedida que Messi se merecía"

Por la albiceleste fue que conoció personalmente a Messi, quien días atrás jugó su último partido con la selección. “No fue la despedida que se merecía, creo que todo el mundo lo piensa. Cuando habló fue una sensación de felicidad en el sentido de que ganó todo y lo amamos, pero también esa sensación de tristeza de que no lo vamos a ver más con la celeste y blanca, eso fue triste. Cuando estábamos en las juveniles nos quedamos a dormir en el predio y siempre íbamos a verlos. Tuve la posibilidad de conocerlo. Éramos 20 y hacíamos una fila para poder sacarnos una foto con él”, recuerda Leo y reflexiona: “Lo respetan por cómo es. Creo que cada jugador tendría que agarrar ese ejemplo de siempre ser humilde por delante por más de que uno sea el mejor”.

El regreso a Argentina para estar con su abuelo

En 2014 se fue al Villarreal, que, según Leo, “no tiene nada que envidiarle” al Barca o Real Madrid. “El fútbol en España vuela, la velocidad me impactó”, dice quien cuando volvió del préstamo a Valladolid y Mallorca fue adquirido por el América, momento que remarca como el “mejor de su carrera”.

De 2020 a 2025 jugó en México hasta que regresó a Argentina para jugar en Estudiantes pero con otro objetivo: “Mi abuelo estaba muy mal y quería estar cerca de la familia. Era como un padre porque me llevaba a jugar y me compraba los botines cuando mi mamá no podía. Él fue el más especial para mí”, recuerda pese a tener relación con su papá, quien “trabajaba todo el día y no tenía posibilidades de acompañar”.

Luego de esas vivencias y siendo padre, prioriza “estar cerca de la familia”. “Es un plus para un jugador”, dice Leo tras su debut en Boston. “A mi mamá la veía una vez por año en los últimos 12 años y en este mes la vi cuatro veces”.