Lo hace parecer sencillo: Leo Jaime encaminó un partido chivo, se queda hasta 2027 y recibió la ovación del CDS

La duda era cuándo iba a llegar y fue bastante más rápido de lo imaginado. Cinco partidos, eso fue lo que demoró el primer “Olé, olé, Jaime, Jaime”. Ese que cayó desde las tribunas del Campeón del Siglo mientras se retiraba del campo de juego y en el mismo instante en el que los hinchas se paraban a aplaudirlo.

El saldo es de cuatro asistencias y dos goles en apenas 368 minutos, esos que le aseguran al hincha que el camino del argentino y de Peñarol seguirá unido hasta mitad del 2027, pase lo que pase en el medio, ya que cumplió con una de las cláusulas que impide la repesca de River Plate.

No siempre va a ser fácil para Peñarol y en la pasada jornada se notó cuando Central Español se cerró atrás y al Carbonero le costó entrarle más allá de que dominaba la posesión. Es cierto que las chances no faltaron porque Abel Hernández, Eduardo Darias y hasta Lucas Ferreira generaron peligro, pero Emiliano Márquez y los palos evitaron que el Mirasol se vaya arriba en el marcador al descanso.

La tónica no cambió para el complemento, pero lo que sí se modificó fue la cantidad de segundos de Leonel Jaime con la pelota y desde ahí, las cosas empezaron a cambiar a favor de Peñarol.

Leonel Jaime al ataque con la pelota en el partido entre Peñarol y Central Español. Foto: Estefanía Leal.

En una baldosa -y cuando otro tal vez metía un centro que rebotaba en el defensa- el pibe argentino enganchó sobre la línea, se sacó al rival de arriba y levantó la cabeza para darle la asistencia a Maxi Olivera que remató de volea y rompió el cero.

El gol rompió el partido y además motivó todavía más a Jaime que no se iba a quedar solo con la asistencia. Un futbolista que cuando tuvo que replegarse y ayudar en la marca lo hizo, también se sacó dos futbolistas de arriba y remató, es cierto que aprovechó el rebote en el defensa, pero la pelota se coló por encima de Márquez y así puso el 2-0.

¿Partido cerrado? Casi, porque Peñarol estuvo cerca de complicarse solo. Es que luego de un córner apareció muy solo Guillermo Gandolfo para conectar de cabeza y descontar y como si fuera poco -cuando el Indio ya había visto la amarilla para “limpiar” de cara al clásico- sufrió una segunda y por ende la roja que dejó al Mirasol con uno menos a falta de 10, más descuentos, para el final.

Leonel Jaime y Maximiliano Olivera celebran el gol de Peñarol ante Central Español. Foto: Estefanía Leal.

“Es buenísimo, es un placer tener un jugador así. Es atrevido, desfachatado para jugar y contagia buena energía con todo lo que hace y es un jugador determinante”, dijo Aguirre en conferencia de prensa, sobre Leonel Jaime

Y es que la victoria, que lo deja a Peñarol como líder de la Anual incluso con un partido menos, se volvió a basar en la calidad de Leonel Jaime, un futbolista que hace parecer todo sencillo.

