Liverpool vs. Racing en vivo: uno por la punta del Clausura y el otro por la Anual, partidazo en el Viera

La jornada dominical del fútbol uruguayo termina en el Parque Alfredo Víctor Viera, donde Liverpool oficia como local para enfrentar a Racing desde las 20:00 horas, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.

El árbitro del partido es Gustavo Tejera y se puede ver en vivo a través de las señales de DSports, Flow, TCC, Nuevo Siglo, Montecable, Multiseñal, Disney+ y AntelTV.

Es un partido con muchos condimentos por lo mucho que se juegan los dos equipos en las diferentes tablas de posiciones. Por un lado, el negriazul de Jorge Fossatti está segundo en la del Clausura y con triunfo superaría momentáneamente al líder Montevideo City Torque, que juega este lunes contra Central Español (19:30 en el Parque Palermo).

Del otro lado, el equipo de Cristian Chambián puede alcanzar a Peñarol en la punta de la Anual si logra sumar los tres puntos. Cabe resaltar que en caso de obtener esa clasificación, el campeón del Torneo Apertura tendría ventaja deportiva de cara a las finales de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Liverpool - Racing

Día: domingo 20 de setiembre

Hora: 20:00

Estadio: Parque Viera

TV: DSports, Flow, TCC, Nuevo Siglo, Montecable, Multiseñal, Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Héctor Bergalo, Matías Rodriguez

Cuarto: Pablo Silveira

VAR: Jonathan Fuentes, Richard Trinidad

Liverpool: Arquero. DT: Jorge Fossatti.

Racing: Arquero. DT: Cristian Chambián.