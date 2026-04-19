Liverpool vs. Nacional por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

El Nacional de Jorge Bava busca aprovechar su envión copero para retornar a la senda triunfal en el Torneo Apertura, y hoy tiene una oportunidad de oro frente a Liverpool a partir de las 19:30 horas en el Estadio Centenario. El partido se podrá ver en vivo a través de DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming estará disponible en Disney+ y Antel TV.

Las dos derrotas al hilo a nivel local y los 16 puntos en 11 fechas lo obligan a evitar otro paso en falso y enfrente tendrán a un negriazul que llega motivado por su triunfo de visita ante Peñarol, donde cortó una racha de cinco partidos sin ganar.

Para Bava no será un partido más desde el plano sentimental. En la vereda de enfrente estará el club donde cerró su trayectoria profesional como arquero y empezó su camino como entrenador. También es el lugar donde hizo historia al ganar el primer Campeonato Uruguayo del equipo de la Cuchilla en 111 años.

En lo estrictamente deportivo, el tricolor debe suplir a Nicolás “Diente” López, la gran figura en los últimos dos partidos al anotar tres goles y repartir dos asistencias, a causa de la expulsión que sufrió ante Deportivo Maldonado.

Es probable que Maxi Silvera tampoco esté disponible para preservarlo después de la dolencia muscular que sintió en el cierre de la semana, aunque quedó descartada una nueva lesión.

El arquero Luis Mejía, que tras la victoria ante Deportes Tolima reconoció que aún no estaba “al cien por ciento”, finalmente repetirá titularidad. Por su parte, Liverpool deberá reemplazar a Federico Martínez, su máximo goleador en lo que va del Apertura con cinco goles, tras la roja que recibió contra el Mirasol.

Pero puertas adentro confían en el poderío goleador de Ruben Bentancourt, que viene de convertir en el último partido y es otro de los que vivirá una jornada especial al medirse contra su exequipo, al igual que el lateral Diego Romero.

Hay promesa de partidazo entre dos equipos que llegan igualados en la tabla y saben que deben rendir más.

Liverpool vs. Nacional por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Liverpool: M. Campaña; Facundo Perdomo, Santiago Strasorier, Santiago Laquidain, Enzo Castillo; Martín Rabuñal, Nicolás Garayalde, Ezequiel Olivera;

Kevin Amaro, Ruben Bentancourt, Lucas Acosta. DT: Gustavo Ferrín.

Nacional: Luis Mejía; Paolo Calione, Agustín Rogel, Sebastián Coates;

Baltasar Barcia, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Rodríguez; Nicolás Lodeiro; Maxi Gómez, Tomás Verón Lupi.

DT: Jorge Bava.

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Carlos Barreiro y Franco Mieres.

Cuarto árbitro: Juan Cianni.

VAR: Christian Ferreyra y Santiago Fernández.

Hora: 19:30.

TV: DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming estará disponible en Disney+ y Antel TV.

Estadio: Centenario.