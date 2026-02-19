Le toca esperar: Christian Oliva no pudo ser inscripto en Santos por una sanción de FIFA debido a una deuda
En filas del Peixe fue una sorpresa ya que tenían entendido que contaban con más días para poder abonarla, hasta no hacerlo no podrán sumar futbolistas.
En un nuevo movimiento interesante para su carrera, Christian Oliva dejó Nacional para pasar a formar parte del plantel del Santos que hoy cuenta con jugadores como Neymar o Gabriel Barbosa y que busca repuntar tras un 2025 con altibajos.
"Nunca vine a relanzarme acá. Siempre dije el día que me fui a Italia, que mi sueño era volver. Yo soy hincha del club, siento de verdad los colores, no es por vender humo, volví porque quise. Tenía otra oferta. Ahora se da esta oportunidad y hay que aprovecharla", sostuvo el futbolista antes de partir al fútbol norteño.
El volante central de 29 años ya se hizo presente en el complejo deportivo del Peixe y hasta tuvo la oportunidad de conocer a sus nuevos compañeros, pero se encontró con una dificultad para sumarse: hasta el momento no pudo ser inscripto.
La web oficial de FIFA indica que Santos es uno de los equipos que mantiene una deuda que lo imposibilita de adquirir futbolistas por tres períodos de pases hasta que pueda abonar. La restricción comenzó este mismo jueves y, según afirma el medio GloboEsporte de Brasil, fue una sorpresa porque desde el club entendían que tenían hasta el 26 de este mes para abonar.
La deuda asciende a un total de 2.5 millones de euros que Santos mantiene con el club portugués Arouca por la compra del defensa João Basso que arribó al Peixe en julio de 2023 cuando el técnico era otro y hoy es suplente para Juan Pablo Vojvoda, actual entrenador del Santos.
Lo cierto es que la situación aprieta a un equipo que no solo podrá inscribir por el momento a Oliva, sino que tampoco podrá hacerlo con ninguno de los jugadores que pueda contratar de aquí al cierre del mercado de fichajes, salvo que abone esa deuda que aunque no parece ser alta para las cifras manejadas en el fútbol norteño, está trancando el armado del plantel.
En ese sentido, el Peixe no está cómodo ya que no ha podido ganar tras tres fechas en el Brasileirao con dos derrotas (Chapecoense y Athletico Paranaense) y un empate (Sao Paulo), mientras que está en cuartos de final del Torneo Paulista donde este fin de semana se medirá con Novorizontino.
