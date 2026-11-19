La elecciones de Peñarol están al rojo vivo, restan 23 días para el acto eleccionario que definirá el nuevo presidente tras la decisión de Ignacio Ruglio de no presentarse. Mientras los candidatos siguen presentado sus planes y tratando de ganarse al público este miércoles se habló de la posible vuelta de Carlos Lazzarino.

Quien decidió hacerse a un lado el 6 de noviembre había sido contactado por Santiago Sánchez, otro de los candidatos y actual presidente del básquetbol, para que retornara a la contienda electoral apoyándolo.

Lazzarino no pretendía un cargo, sino ver hasta donde podía entrar su famoso proyecto en una alianza tan numerosa, sin embargo, declinó antes, y no llegaron a reunirse. Horas después de la charla, el excandidato se expresó a través de su estado de WhatsApp.

"Agradezco a Santiago Sánchez, Alejandro González y al Chino Lasalvia que con buenas intenciones buscaron que vuelva al ruedo, pero la decisión estaba tomada", comenzó Lazzarino. Y admitió: "Sí, está el proyecto para que lo utilicen ya que como autor, lo hice para Peñarol únicamente y siempre que alguien me llame para consultarlo estaré a disposición. Pero fuera del acto electoral como ya dije en su momento".

Sánchez, mientras tanto, continúa evaluando apoyos y este jueves se reúne con el Chino Lasalvia para analizar su alianza.

El detonante que produjo la baja de Lazzarino de las elecciones en Peñarol

Carlos Lazzarino, candidato a presidente de Peñarol en las elecciones 2026. Foto: Darwin Borrelli

El detonante habría sido una discusión por un hipotético quinto lugar en el Consejo Directivo, que siendo muy optimistas en cuanto a la votación hablaron de poder obtener. En la reunión online, algunos miembros de la agrupación pusieron sobre la mesa la posibilidad de que ese quinto lugar sea para un miembro de Espacio Aurinegro 135, cosa que Lazzarino no aceptó porque entendía que no había más nada que negociar con Evaristo. Él se mantuvo en priorizar lo estratégico sobre el reparto de cargos y eso generó una discusión. Increíblemente, por un quinto lugar en el Consejo Directivo al que les era muy difícil de acceder.

Se elevó el tono de la discusión hasta que propusieron llevar el tema a votación, como rige en el propio estatuto de la agrupación: las decisiones se deben tomar por consenso o mayoría en la Mesa Ejecutiva, no de forma unilateral. Es una visión que Lazzarino proyectaba aplicar dentro del Consejo Directivo de Peñarol y en la que se basaba gran parte de su proyecto, en contra del sistema presidencialista que a su entender aplica Ignacio Ruglio en el club.

Sin embargo, esta vez Lazzarino no habría dado el brazo a torcer y dijo que no iba a participar de la discusión: que si votaban eso, se bajaba. La discusión continuó y él se desconectó de la reunión.

Todos pensaron que al otro día se iban a calmar las aguas y seguirían su camino hacia las elecciones, pero se desayunaron con la noticia de que Lazzarino se había bajado indefectiblemente de las elecciones. Había salido de todos los grupos de WhatsApp, eliminado su cuenta de Twitter (X) y enviado un comunicado a la prensa anunciando su decisión.

"Es una lástima porque trabajamos mucho en los últimos seis meses y pasamos muchas cosas juntos, incluso de carácter personal. Le agradecemos de corazón su trabajo y liderazgo, pero seguiremos trabajando por el club y ahora junto a Evaristo González", señalaron en diálogo con Ovación.