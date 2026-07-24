Las dos confirmaciones de la sanidad de Peñarol que calman a Diego Aguirre de cara al próximo partido

En medio de un nuevo parate y tras haber jugado solamente dos partidos en el regreso de la actividad oficial de cara a la segunda parte de la temporada, en Peñarol siguen surgiendo buenas noticias que Diego Aguirre celebra y busca aprovechar pensando en la próxima presentación del equipo aurinegro que será el fin de semana del 1 y 2 de agosto.

Es que además de la recuperación de Nahuel Herrera que va viento en popa tras la operación en el hombro y las buenas señales que dio el Cabecita Jonathan Rodríguez luego de sumarse al plantel Carbonero, la Fiera sabe que podrá contar en el encuentro frente a Cerro Largo con dos piezas importantes para el plantel como Diego Laxalt y Mauricio Lemos.

El polifuncional de 33 años que había jugado por última vez el domingo 7 de junio en el triunfo 1-0 frente a Cerro por la cuarta fecha del Torneo Intermedio en el Estadio Luis Tróccoli, tuvo una nueva lesión muscular en la temporada y tanto el cuerpo técnico y la sanidad utilizaron el parate de 35 días sin fútbol a nivel local para hacer un trabajo especial con el jugador.

Ese tiempo fue bien utilizado por ambas áreas pero no alcanzó para que Laxalt estuviera a la orden en los dos primeros encuentros del Mirasol que fueron el domingo 12 de julio frente a Racing (empate 1-1) en el Estadio Centenario y el sábado 18 contra Boston River (triunfo 3-0) en el Estadio Campeón del Siglo.

De todas maneras, Diego Aguirre mencionó su caso en conferencia de prensa y afirmó que iba a estar disponible para los próximos partidos del equipo.

Diego Laxalt durante el partido entre Defensor Sporting y Peñarol en Estadio Luis Franzini. Foto: Darwin Borrelli.

Además, fuentes aurinegras consultadas por Ovación contaron que el futbolista “está trabajando a la par de sus compañeros y por ahora, sin inconvenientes”.

Otro punto importante es que Peñarol no jugará este fin de semana ya que al levantarse el paro que la Mutual decretó el sábado 18 de julio, entre el viernes 24 y el domingo 26 se disputarán los cuatro juegos que habían quedado pendientes de la sexta fecha del Intermedio.

Por lo tanto, el Carbonero volverá a escena el sábado 1 o el domino 2 de agosto y para esa fecha —según confiaron desde el club a Ovación— el polifuncional estará a total disposición del entrenador Mirasol en lo que será una buena noticia para la Fiera, sobre todo para ocupar el puesto de lateral izquierdo en el que ahora hay otra opción como la de Thiago Espinosa ante la lesión de Maximiliano Olivera.

Cabe recordar que en lo que va de la temporada, Laxalt lleva disputados 17 partidos con la camiseta de Peñarol con un gol anotado y cuatro asistencias.

Mauricio Lemos en el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Mauricio Lemos preocupó a todos, pero no tiene lesión

El triunfo por 3 a 0 frente a Boston River el sábado por la tarde en el Estadio Campeón del Siglo dejó una preocupación más en Peñarol en materia de lesiones porque antes de los 75 minutos Mauricio Lemos dejó la cancha sentido.

Visiblemente molesto en una de sus rodillas, el zaguero de 30 años se sentó en el banco de suplentes con hielo en la zona afectada encendiendo las alarmas ante una posible nueva lesión.

Lo cierto es que conforme pasaron las horas, el futbolista no sintió molestias importantes y no se llegaron a hacer estudios según contaron desde el club a Ovación.

“En estos días viene trabajando diferenciado porque como sabemos que no tenemos partido el fin de semana, no hay necesidad de exigirlo. Es mejor que se recupere bien y en la semana previa al partido contra Cerro Largo que ya trabaje con normalidad”, contó una fuente Mirasol consultada.

Lo cierto es que Mauricio Lemos no está lesionado tras solamente sufrir un golpe en la rodilla y estará frente a Cerro Largo en la última fecha del Torneo Intermedio.