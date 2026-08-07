La policía inmigratoria de Estados Unidos detuvo a un futbolista argentino: "Tiene permiso de trabajo vigente"

El ICE, la policía inmigratoria del gobierno de Donald Trump, detuvo el jueves último a Matías Pourrain, un futbolista argentino de 34 años que juega en una liga menor de Estados Unidos. “Está asustado”, manifestó su abogada, en conversación con La Nación.

“Fue detenido por ICE en el Aeropuerto de Fort Lauderdale cuando se disponía a abordar un vuelo doméstico hacia Los Ángeles. Matías no estaba intentando ingresar ni salir de Estados Unidos. Simplemente estaba viajando de una ciudad estadounidense a otra”, expresó la familia del futbolista en un comunicado y aseguró que Pourrain “ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa”.

“Tiene un caso de asilo pendiente desde hace años, permiso de trabajo vigente, Florida ID y no posee antecedentes criminales”, detallaron los allegados a Pourraín. La familia denunció que el futbolista tiene permiso legal para estar en el país y lanzó un pedido de ayuda por medios y redes sociales para que se difunda el caso.

En la misma línea se expresó su representante legal, Regina de Moraes, en conversación con La Nación. La abogada indicó que el jugado permanece en el cetntro de procesamiento del ICE en Miramar, Florida. “Está bien, asustado, pero bien”, señaló.

A su vez, contó que el próximo lunes, durante la audiencia que Pourrain tendrá con un juez de migración solicitará una cita con el fin de presentar una moción para que pueda salir bajo fianza. “Si el juez acepta, la cita puede ser el miércoles o jueves, no es inmediata”, aseguró De Moraes. En caso de ser positiva, la Justicia de Estados Unidos podrá pedir entre US$1500 y US$3000 de fianza.

“Él entró con visa de turista. Después se quedó aquí durante un tiempo y realizó una solicitud de residencia permanente, que aún no está aprobada. Sin embargo, tiene permiso de trabajo y licencia de conducir. No es normal que se detenga a una persona con esas condiciones”, afirmó.

Asimismo, señaló que la detención del jugador es “política”, al considerar que el arresto es producto del endurecimiento de las políticas migratorias de Donald Trump. “La presencia del ICE en los aeropuertos es nueva, por eso muchas personas están empezando a elegir viajar en auto antes que en avión”.

Matías Pourrain jugando con el Showtime de la Ballers League. Foto: @matipourrain.

Pourrain juega en el Club Lyon de Florida, en la National Independent Soccer Association (NISA) y además participa en el Showtime de la Ballers League, una competición de fútbol siete en la que participan streamers y exjugadores. En Argentina, Pourrain jugó en el Real Pilar, el equipo que en junio de 2019 logró el ascenso a la Primera C.

“Hoy continúa bajo custodia de ICE mientras su abogada trabaja para conseguir su liberación y garantizar que todos sus derechos sean respetados. Matías no es un criminal. Es un hijo, un miembro de una familia, un amigo, un compañero de trabajo y una persona profundamente querida por quienes lo rodean”, agregaron.

Y advirtieron que “detrás de un caso migratorio hay un ser humano real: una familia, un trabajo, amistades y una vida construida durante años”. “En este momento necesitamos urgentemente una cosa de todas las personas que conocen a Matías, que alguna vez compartieron algo con él o que simplemente creen que su historia merece ser escuchada: compartir esta publicación y enviarla a los amigos. Dejar un comentario para ayudar a que llegue a más personas. Etiquetar a personas y organizaciones que puedan ayudar”.

Lyon, su club, pide ayuda ante la situación de Matías Pourrain. Foto: @clubdelyonfc en Instagram.

Y añadieron: “Cuantas más personas conozcan la historia de Matías, más difícil será que su situación pase desapercibida. Nuestra esperanza es simple: que Matías pueda regresar a casa lo antes posible y continuar su proceso migratorio en libertad mientras su caso sigue su curso legal”.

El ICE en los aeropuertos

Los aeropuertos se convirtieron en el nuevo foco de las redadas migratorias, luego de que julio cerrara con niveles récord de arrestos diarios. Este nuevo escenario surge a partir de un acuerdo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para compartir información de pasajeros.

El pacto fue presentado por la organización Oversight America a fines de julio. El escrito, firmado el 29 de mayo de 2025, prevé mejorar la seguridad nacional a través de un intercambio de datos entre ambas agencias federales. La transferencia de datos permite a los agentes del ICE hacer una revisión de nombres en los puntos de control de seguridad o puertas de embarque y realizar operativos migratorios en los aeropuertos.

Hasta fines de julio se reportaron operativos en al menos 15 aeropuertos de California, Texas, Virginia y Colorado. Uno de los casos más conocidos fue el de Chantal Morales Rojas, una joven ecuatoriana que trabajó como au pair y fue interceptada en la pasarela de embarque mientras intentaba abordar un vuelo de Southwest Airlines.

La Nación / GDA