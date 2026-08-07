El uruguayo Nicolás Pirozzi ganó en el Slalom Gigante del Chile Winter Series 2026, con la mejor compañía

Lo volvió a hacer. Nicolás Pirozzi volvió a lucirse en Chile. El esquiador, que volvió a llevar a Uruguay a los Juegos Olímpicos de Invierno después de 28 años, ganó este viernes en el Slalom Gigante de la Chile Winter Series 2026.

En 2025, gracias a las medallas de oro que consiguió en el Valle Nevado Spring Series en Chile, Pirozzi se clasificó a los JJOO en la disciplina de slalom gigante y slalom. “Me gustan las dos, pero el slalom gigante se me da más fácil. El slalom requiere como más entrenamiento y hay gente que se dedica solo a eso. Al haberme retirado, la vuelta fue más difícil en slalom. Varía la velocidad y el radio de curva, la distancia entre cada puerta. En slalom están a diez metros y en gigante a veinte”, explicó Nico a Ovación luego de obtener su clasificación a la cita Olímpica.

Cuando era juvenil llegó a defender a Chile, por la nacionalidad de su padre, también esquiador, pero fue su madre, uruguaya, que lo convenció de volver a calzarse los esquíes luego de ver que la federación uruguaya buscaba corredores.

En los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, Pirozzi obtuvo el puesto 36º en la prueba de slalom gigante masculino y no logró clasificar en la lista final del slalom, pero regresó a Uruguay al panorama mundial después de casi tres décadas. Y sigue activo manteniendo ese lugar.

Nicolás, que además es desarrollador de software, sigue compitiendo al mejor nivel y este viernes logró destacarse en la Chile Winter Series. El uruguayo terminó cuarto en la primera manga de slalom gigante, pero ganó la segunda con un tiempo de 46.88 y terminó llevándose la medalla dorada.

Los que siempre están: Pirozzi estuvo acompañado de sus padres

“Mis padres se conocieron en Italia, fueron a hacer un magister a Napolés, nació el amor y después de varios viajes decidieron vivir en Chile. Somos una familia de cinco hermanos y yo soy el menor”, contó en su momento Pirozzi a Ovación.

Su padre Roberto le inculcó la pasión por el ski y su madre Cristina Mayer lo convenció de volver a competir luego de retirarse para dedicarse a los estudios y a su profesión de desarrollador. El ski une a esta familia y así fue durante un nuevo triunfo de Nico en Chile, que compartió las fotos junto a sus padres en sus historias de Instagram.