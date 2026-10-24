La jugada en la que el VAR asistió a Javier Feres y derivó en el 2-0 parcial de Albion ante Central Español

Cuando corrían 75 minutos del partido entre Central Español y Albion Luciano Fernández, lateral derecho del palermitano, intentó despejar ante la marca de José Álvarez, pero perdió la pelota y el atacante del Pionero dejó solo a Tobías Figueroa para que marcara el 2-0 parcial en el Parque Palermo con el arco a su merced.

Javier Feres, el árbitro principal del compromiso, en primera instancia sancionó falta de Álvarez, lo que generó el reclamo inmediato de Pablo Lacoste, capitán de la visita.

Segundos después el videoarbitraje (VAR) le solicitó a Feres que acudiera a visualizar la jugada con mayor detenimiento. Después de mirar la acción, el árbitro terminó convalidando el gol del Pionero, a pesar del reclamo instantáneo de Alejandro Villoldo, el capitán del equipo dirigido por Antonio Pacheco.

Ya en tiempo adicional Albion logró ampliar la diferencia después de un desborde de Baltasar Barcia por derecha, el centro al área y la definición de cabeza de Figueroa, que celebró su doblete en la cuenta personal.

Central pudo descontar luego de una acción en la que Fernández se proyectó en ataque, insistió ante la marca de varios jugadores del rival y terminó logrando un rebote que capitalizó Santiago Sequeira con su remate para el 3-1 definitivo.

"Estoy contento por la victoria, fue un partido duro, ellos se jugaban una oportunidad importante de escapar de la zona baja del descenso. Nos cerramos en defensa y cuando tuvimos la posibilidad de contraatacar estuvimos finos", expresó el delantero argentino en diálogo con AUFTV.

"Creo que ya sellamos la permanencia, hoy era ratificar esos tres puntos que habíamos ganado de local contra Montevideo City Torque. El foco ya está en lo que viene que es empezar a meternos en copa internacional", añadió con mucha ilusión.

