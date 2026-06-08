La increíble historia del fotógrafo al que Dibu Martínez le pidió la cámara y le dejó una reliquia única

Lo que comenzó como una cobertura más terminó convirtiéndose en una de las historias más curiosas y comentadas de la previa del Mundial 2026. David Saldívar, fotógrafo mexicano radicado en Estados Unidos, jamás imaginó que una de sus herramientas de trabajo terminaría transformándose en una pieza de colección gracias a un inesperado protagonista: Emiliano "Dibu" Martínez.

El hecho ocurrió durante el amistoso que la selección argentina disputó frente a Honduras en Texas. Faltaban pocos minutos para el final del encuentro cuando el arquero campeón del mundo sorprendió a todos al sentarse junto a los fotógrafos ubicados detrás de uno de los arcos. Allí tomó una de las cámaras de Saldívar y comenzó a sacar fotografías como si fuera un profesional más.

"Al principio me quedé tratando de entender qué estaba pasando. Pensé que iba a ser cuestión de unos segundos, pero se quedó varios minutos sacando fotos y realmente parecía disfrutarlo", relató el fotógrafo.

La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales. Mientras los hinchas le pedían imágenes y saludos, el arquero argentino enfocaba a sus compañeros y registraba las últimas acciones del partido desde una perspectiva completamente diferente.

Pero la historia no terminó allí. Aprovechando el momento, Saldívar consiguió un fibrón que había llegado desde la tribuna y le pidió al arquero una firma. Martínez estampó su autógrafo y hasta dibujó una carita feliz sobre un teleobjetivo valuado en aproximadamente 6.000 dólares.

Ahora el mexicano enfrenta un dilema inesperado: seguir utilizando una herramienta fundamental para su trabajo o conservarla como una reliquia. "Voy a hacer todo lo posible para conseguir otro lente. No quiero que esta firma se borre. Son momentos que hay que guardar para toda la vida", confesó.

El lente del fotógrafo guardado con la firma de Dibu Martínez. Foto: La Nación.

Detrás de esta anécdota viral también aparece una historia de perseverancia. Saldívar tiene 41 años y descubrió la fotografía casi por accidente. Mientras trabajaba en ventas ganó una cámara en un sorteo de empresa y durante años la mantuvo guardada. Todo cambió cuando comenzó a fotografiar los partidos de fútbol de su hija Madison.

Aquella afición se transformó en pasión. Compró un lente usado, conoció a un fotógrafo profesional que le abrió las puertas para cubrir al FC Dallas y desde entonces construyó una carrera que lo llevó a trabajar en torneos como la Copa América, la Copa Oro, la Nations League y la Leagues Cup.

Sin embargo, ninguna de esas experiencias se compara con la que vivió junto al arquero argentino. De cara al Mundial 2026, Saldívar ya tiene acreditaciones solicitadas para seguir a la Albiceleste y una historia que seguramente recordará para siempre: la noche en que el Dibu Martínez convirtió un simple lente de trabajo en una pieza única.

La Nación/GDA.