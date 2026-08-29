La espina clásica de Maxi Silvera con Nacional, el repunte y su deseo frente a Peñarol: “Espero ese gol”

Nacional juega el partido del año mañana frente a Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El propio Maxi Silvera lo reconoció en conferencia de prensa tras el último partido ante Albion, donde fue titular y jugó 58 minutos.

“Sabemos la importancia que tiene para nosotros, es el partido del año, nos jugamos mucho. El grupo está consciente de eso, pero estamos tranquilos y confiados de que podemos hacer un buen partido y traernos los tres puntos”, inició con optimismo.

Será la primera vez que visite el Estadio Campeón del Siglo representando al tricolor. En Peñarol jugó dos temporadas en las que fue titular indiscutido y dejó un saldo de 30 goles y 13 asistencias en 96 compromisos oficiales.

El vínculo con la hinchada Mirasol se rompió después de su pasaje directo desde el Carbonero al Bolso en enero de este año, tras jugar las finales clásicas del 2025. De todas formas, el delantero de 28 años se mostró muy calmo en la antesala del juego.

Al ser consultado acerca de qué significa para él retornar al estadio de Peñarol como adversario y si entiende que será un episodio diferente, respondió: “No, no, es un partido más, sabemos la importancia que tienen los partidos clásicos. Estamos en el debe también, perdimos el clásico acá en el Gran Parque Central, pero estamos convencidos de que podemos hacer un buen partido y traernos los tres puntos. Vamos a ir a buscar la victoria”.

Su ciclo en Nacional no comenzó de la manera deseada porque un puñado de partidos después del debut sufrió un desgarro en el gemelo interno, pero en los últimos partidos tuvo un repunte en su nivel.

Anotó el gol de la victoria frente a Progreso en el reestreno de Daniel Carreño y lideró un equipo alternativo contra el Pionero, donde generó varias ocasiones de gol, una falta al borde del área y estuvo cerca de convertir.

Maxi Silvera celebra con Francisco Calvo el gol que le dio la victoria a Nacional frente a Progreso. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Ovación le preguntó a Carreño si con el desempeño que mostró se podría ganar un lugar en la oncena y el técnico contestó: “Puede meterse, no por el de hoy, sino por cómo viene trabajando”.

Mientras tanto, la ilusión de Silvera pasa por convertirle su primer gol clásico a Peñarol. “Ojalá, ojalá, yo espero ese gol, voy a trabajar para eso esperando ese gol tan deseado”, expresó con mucha convicción.

El historial clásico de Maxi Silvera enfrentando a Peñarol

Maxi Silvera enfrentó a Peñarol en dos ocasiones con la camiseta de Nacional y hasta el momento no ganó ninguna vez. Su estreno se produjo el 1 de febrero en el clásico por la Supercopa Uruguaya. Aquella vez fue suplente, pero ingresó y jugó 57 minutos en un partido que tuvo alargue y penales. El trámite terminó 0-0 y se definió en los penales, donde el Mirasol se impuso 4-2, aunque para la estadística se contabiliza como empate.

El último enfrentamiento fue el 1 de marzo por el Torneo Apertura. Aquel cruce fue en el Gran Parque Central y la visita se impuso 1-0 con gol de Matías Arezo. Silvera fue titular y disputó 79 minutos.

Maxi Silvera con Nacional en el clásico jugado contra Peñarol por el Torneo Apertura 2026. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Su desempeño en esos compromisos estuvo lejos de colmar la expectativa del hincha de Nacional, sobre todo porque estuvo impreciso en las definiciones. En el cruce por la Supercopa tuvo una situación propicia después de un centro de Luciano Boggio y el despeje errático de la zaga de Peñarol.

Aunque Silvera recibió la pelota y tenía el arco a su merced, remató con potencia pero sin dirección, lo que facilitó la intervención de Washington Aguerre.

Ya en el segundo cruce por el Apertura, el atacante hizo casi todo bien después de un centro al área: logró el desmarque a tiempo, pero se perfiló mal a la hora de definir y remató desviado. Aquella vez tuvo un trámite más que ríspido por el cruce con sus antiguos compañeros, en especial con Emanuel Gularte, Washington Aguerre y Gastón Togni, quienes decidieron no saludarlo en la presentación de los equipos.

"Son cosas del folclore y nada lo va a dañar", dijo Carreño sobre un posible recibimiento de Peñarol a Silvera

Daniel Carreño en el partido entre Nacional y Albion por Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

Carreño le quitó dramatismo a un supuesto ambiente hostil que pudiera generarse en el Estadio Campeón del Siglo contra el futbolista: “Creo que ya pasó un tiempo, ya tuvo algún inconveniente con el tema de los saludos, son cosas del folclore y nada lo va a dañar en ese sentido”.

Ante la repregunta de si entiende que el público podría hacerle sentir su enojo a Silvera, contestó: “La gente puede ser, pero en el tema de los jugadores en el fútbol somos todos una familia, nos vemos en todas las esquinas y en definitiva la vida es larga para Maxi Silvera y los jugadores de Peñarol. Siempre se van a encontrar, por eso no nos preocupemos”.

También dejó un mensaje de unidad más allá de la rivalidad deportiva y puso un ejemplo concreto de dos históricos futbolistas: “Es linda la amistad que tienen el Tony Pacheco y el Chino Recoba, eso es lindo”.

"Nos jugamos el año", dijo Maxi Silvera sobre el clásico entre Nacional y Peñarol

Nacional optó por no realizar una conferencia de prensa específica dedicada al clásico considerando que jugó un día después que Peñarol, y ayer volvió a practicar en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con la mira puesta en el clásico que definirá su año deportivo. Sobre todo porque se encuentran nueve puntos por debajo del Mirasol en la Tabla Anual y la diferencia podría ser aún mayor en caso de que los de Diego Aguirre se impongan contra Montevideo City Torque en el partido que aún está pendiente. Y en el Clausura, la gran meta tricolor, están una unidad por debajo.

Al mismo tiempo, el Bolso está en deuda desde el funcionamiento colectivo, varios desempeños individuales y los resultados obtenidos. ¿Por qué? Sumó apenas 22 puntos en el Torneo Apertura, su peor registro en este certamen, y terminó por detrás de Wanderers en el Torneo Intermedio. A esto se le suma la eliminación de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la caída en los playoffs de Copa Sudamericana frente a Tigre.

Pasaron dos entrenadores en lo que va de la temporada: primero Jadson Viera, que pocos partidos después de ser campeón uruguayo fue despedido a raíz de los malos resultados, y luego Jorge Bava, que nunca pudo asentar un once titular ni encontrar el rendimiento deseado. Tiene su última oportunidad de encontrar un punto de inflexión para ir por el bicampeonato a fin de año: “Creo que nos jugamos el año por la importancia que tiene en el Clausura y en el clásico en sí”, cerró Silvera.

Su compañero de ofensiva será Maxi Gómez, la figura del equipo con 17 goles. Su cuenta pendiente es anotarle a Peñarol y lleva cinco partidos sin poder hacerlo. Carreño puso el foco en generarle ocasiones.

