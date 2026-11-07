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El País Ovación Fútbol

La emotiva dedicatoria de Agustín Canobbio tras anotar con Fluminense por el Brasileirao: "Para Barbie"

El futbolista uruguayo convirtió en la goleada 3-0 del Flu ante Vitória por una nueva fecha del Brasileirao e hizo un festejo especial a raíz de una situación adversa que le tocó atravesar.

El País
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07/11/2026, 12:18
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Agustín Canobbio durante un partido disputado con Fluminense.
Agustín Canobbio durante un partido disputado con Fluminense.
Foto: agus_cano7 en Instagram.

Agustín Canobbio, atacante uruguayo con actualidad en Fluminense, convirtió en la goleada 3-0 ante Vitória por el Brasileirao e hizo un festejo especial a raíz de una situación adversa que le tocó atravesar.
Cuando corrían 42 minutos del partido disputado en el Estadio Manoel Barradas el futbolista recibió un pase filtrado de Nonato, ingresó al área y, en el mano a mano con el arquero rival, definió con un toque sutil para irse directo a celebrar.

Primero se abrazó con sus compañeros y después, al quedar solo de frente a la hinchada, levantó sus brazos hacia el cielo y luego hizo el gesto con las manos en referencia a su perra fallecida recientemente.

La razón de esta emotiva dedicatoria salió a la luz luego de un posteo de Leandra Benini, su pareja, quien compartió una fotografía de Canobbio con su perrita y un mensaje: "Solo Dios sabe lo que nosotros pasamos en los últimos días, Te amo y soy tu fan".

También divulgó el video del festejo del jugador junto con un intercambio de mensajes que tuvieron en la antesala de ese partido: "Mañana voy a hacer un gol y se lo voy a dedicar para Barbie", había adelantado el futbolista que fue convocado por la selección de Uruguay para los amistosos ante Argentina y República Dominicana.

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