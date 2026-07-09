La decisión conjunta entre Defensor Sporting y Barcelona que favoreció a Patricio Pacífico tras su lesión

En febrero de 2026, la carrera de Patricio Pacífico dio un salto de esos que muchos sueñan, pero pocos concretan. Tras surgir en Defensor Sporting, jugar 40 partidos en Primera División y anotar dos goles, Barcelona de España puso los ojos en él, lo siguió, lo contactó y lo contrató para continuar su carrera en la filial del equipo blaugrana.

Barcelona Atletic, el equipo Culé conformado por juveniles, fue el que lo recibió y fue en el que llegó a disputar siete partidos y marcar un gol, siempre teniendo en cuenta que se trata de un defensa que suele jugar como lateral izquierdo, pero que también puede ser zaguero.

Fue precisamente en un partido donde defendía al equipo dirigido por el brasileño Juliano Belletti que sufrió una dura lesión de rotura de ligamentos cruzados que se confirmó luego de los estudios pertinentes y que podría dejarlo incluso un año afuera de las canchas ya que más allá de sufrirla en abril de este año, podría retornar en los primeros meses de 2027.

La cesión que había negociado el equipo español con el conjunto violeta incluye una opción de compra por el 50% de la ficha —tasada en dos millones de euros— y la cifra podría duplicarse si el Barcelona decide incluso quedarse con el 80%, pero se trataba de un préstamo hasta final de temporada en junio de 2026, posterior a lo que sería el retorno a la cancha.

A través de sus redes sociales, Defensor Sporting anunció que junto a Barcelona se llegó "a un acuerdo por la ampliación de la cesión de Patricio Pacifico. Pese a la grave lesión sufrida meses atrás, Patricio continuará en el conjunto español por un año más".

Defensor Sporting y @FCBarcelona llegaron a un acuerdo por la ampliación de la cesión de Patricio Pacifico.



Pese a la grave lesión sufrida meses atrás, Patricio continuará en el conjunto español por un año más. pic.twitter.com/nY9pkU4yFS — Defensor Sporting (@DefensorSp) July 9, 2026

De esta forma, el contrato que unirá a Patricio Pacífico con Barcelona llega hasta junio de 2027 y gracias a esta extensión podría volver a defender la camiseta del equipo catalán.

“Gracias a Dios salió todo bien, ahora a recuperar y pa’ adelante siempre”, fue el mensaje del propio futbolista luego de la operación que se llevó a cabo en España y en la que Barcelona tuvo mucho que ver al punto que Deco, director deportivo del Barça, decidió que fuera operado por el mismo cirujano que trabaja con los jugadores del plantel principal.