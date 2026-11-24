Luego del Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, México y Canadá, las selecciones del continente americano comienzan a poner su foco en el próximo torneo oficial que disputarán. En ese caso, el certamen es la Copa América 2028, certamen en el que Uruguay buscará sumar su título 16 y así volver a igualar a la selección de Argentina en la cima.

Según trascendió, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, le informó a algunas confederaciones que el torneo se jugará otra vez en Estados Unidos, al igual que en 2024 cuando la albiceleste se consagró bicampeona al derrotar en la final a Colombia y logró el título número 16 en su historia.

El certamen se realizará a mediados del año, entre junio y julio, con un formato similar al anterior campeonato porque participarían seis equipos de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) incluyendo el anfitrión.

De acuerdo al sistema de rotación tradicional debía ser el turno de Ecuador, pero el contexto social y la situación económica hace que esa nación no haya manifestado serias intenciones de recibir el campeonato. Así, será la tercera vez que la Copa América se disputará en el país de Norteamérica con la particularidad de que a la vez tendrán lugar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, por lo que los ojos del mundo estarán puestos en lo que allí ocurra.

Con el torneo afuera del territorio administrado por la Conmebol, pasará más de una década sin que se dispute en Sudamérica: última ocasión fue en Brasil 2021 y la siguiente será en 2032.

Tabla de campeones de la Copa América

CARL DE SOUZA

Argentina - 16

Uruguay - 15

Brasil - 9

Paraguay / Chile / Perú - 2

Colombia / Bolivia - 1

Campeones de la Copa América, año por año

Edinson Cavani celebra el título de la Copa América 2011 obtenida en Argentina. Foto: Archivo El País.

1916: Uruguay.

1917: Uruguay.

1919: Brasil.

1920: Uruguay.

1921: Argentina.

1922: Brasil.

1923: Uruguay.

1924: Uruguay.

1925: Argentina.

1926: Uruguay.

1927: Argentina.

1929: Argentina.

1935: Uruguay.

1937: Argentina.

1939: Perú.

1941: Argentina.

1942: Uruguay.

1945: Argentina.

1946: Argentina.

1947: Argentina.

1949: Brasil.

1953: Paraguay.

1955: Argentina.

1956: Uruguay.

1957: Argentina.

1959-I: Argentina.

1959-II: Uruguay.

1963: Bolivia.

1967: Uruguay.

1975: Perú.

1979: Paraguay.

1983: Uruguay.

1987: Uruguay.

1989: Brasil.

1991: Argentina.

1993: Argentina.

1995: Uruguay.

1997: Brasil.

1999: Brasil.

2001: Colombia.

2004: Brasil.

2007: Brasil.

2011: Uruguay.

2015: Chile.

2016: Chile.

2019: Brasil.

2021: Argentina.

2024: Argentina.

En base a La Nación / GDA.