Kike Olivera rompió el silencio: "Es mentira lo que se está diciendo, Flavio me mandó mensaje una vez"

El nombre de Cristian “Kike” Olivera volvió a estar vinculado a Nacional durante el período de pases, aunque finalmente su llegada al equipo tricolor no se concretó. Luego de varias versiones que circularon en las últimas semanas, el futbolista rompió el silencio y explicó qué ocurrió en las negociaciones.

En diálogo con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, Olivera confirmó el interés de Nacional y señaló a Gremio, club dueño de su ficha, como el principal motivo por el que la operación no pudo avanzar.

“Gremio pidió 3,5 millones, se plantaron ahí y no bajaron más”, reveló el atacante uruguayo acerca de las condiciones que puso el equipo de Porto Alegre para desprenderse de él.

Olivera se encuentra actualmente en Bahía, donde permanecerá hasta fin de año. “En diciembre termino el contrato con Bahía y tengo que volver a Gremio, que tengo contrato hasta fin de 2027”, explicó sobre su situación contractual.

Olivera y los intentos de Nacional por contratarlo

El atacante reconoció que no es la primera vez que Nacional muestra interés en incorporarlo y manifestó no entender la postura que ha adoptado Gremio ante las distintas posibilidades.

“Desde que Nacional está buscándome, en cada período de pases Gremio no lo quiere hacer. No entiendo por qué”, afirmó.

Según Olivera, en esta oportunidad las condiciones estaban encaminadas para que pudiera transformarse en futbolista tricolor, pero la posición del club brasileño terminó siendo determinante.

“Se había dado todo, pero Gremio fue el que trancó todo. No sé por qué”, sostuvo.

Además, confirmó que existió un acercamiento concreto desde Nacional, aunque aclaró cuál fue el contacto que mantuvo con el vicepresidente tricolor, Flavio Perchman.

“Es verdad que Nacional vino a buscarme, pero con Flavio hablé solo una vez, que me pidió el contacto del presidente de Bahía y se lo di”, relató.

De esta manera, Olivera también salió al cruce de distintas versiones que circularon durante las negociaciones: “Lo que estaba saliendo en las redes es todo mentira”.

Cristian "Kike" Olivera durante un partido disputado con Bahía de Brasil. Foto: cristianolivera967 en Instagram.

“Mi sueño es jugar en Nacional”

Más allá de que esta vez tampoco pudo concretarse su llegada, Olivera dejó abierta la puerta para vestir la camiseta tricolor en el futuro y expresó claramente cuál es su deseo.

“Al hincha le digo que nunca se pierde la esperanza. Mi sueño es jugar en Nacional. Tarde o temprano se va a dar”, aseguró.

Por ahora, el delantero continuará en Bahía hasta diciembre y posteriormente deberá regresar a Gremio, donde mantiene contrato hasta finales de 2027. Nacional volvió a intentarlo, pero la postura del club gaúcho impidió que uno de los nombres que estuvo sobre la mesa pudiera transformarse en incorporación tricolor.