Juventud vs. Puerto Cabello en vivo por Copa Sudamericana: el pedrense va por su primera victoria en el torneo

Juventud de las Piedras recibe a Puerto Cabello de Venezuela, desde la hora 19:00, en el Estadio Centenario (ESPN 4 y Disney+) por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana. El equipo que dirige técnicamente Sergio Blanco sale en búsqueda de su primera victoria en el certamen internacional donde acumula un empate y una derrota.

Cabe destacar que el pedrense arrastra una racha de tres encuentros sin ganar en la temporada con dos empates (2-2 frente a Peñarol en el Campeón del Siglo y 1-1 ante Liverpool) y una caída contra Atlético Mineiro por 2-1.

En ese contexto, Juventud querrá hacerse fuerte como local ante Puerto Cabello, que tiene tres puntos en su haber gracias a una victoria 2-1 ante Atlético Mineiro y una derrota a manos del Cienciano de Perú por 2-0.

Juventud de Las Piedras vs. Puerto Cabello

Hora: 19:00.

Estadio: Centenario.

Árbitro: Nazareno Arasa (ARG).

Asistentes: Sebastián Raineri, Pablo Acevedo (ARG).

Cuarto: María Laura Fortunato (ARG).

VAR: Germán Delfino, Salome Di Iorio (ARG).

Juventud de Las Piedras: Sebastián Sosa; David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Renzo Rabino; Emanuel Cecchini, Ramiro Peralta, Leonel Roldán; Pablo Lago, Fernando Mimbacas, Alejo Cruz. DT: Sergio Blanco.

Puerto Cabello: Joel Graterol; Gustavo González, Jiovany Ramos, Gerónimo Bortagaray, Roberto Rosales; Pablo Lima, Giovani Bamba, Joao Barros; Robinson Flores, Luis Casiani, Edwuin Pernia. DT: Eduardo Sarago.

