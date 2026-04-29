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El País Ovación Fútbol

Juventud vs. Puerto Cabello en vivo por Copa Sudamericana: el pedrense va por su primera victoria en el torneo

El equipo que dirige técnicamente Sergio Blanco arrastra una racha de tres encuentros sin ganar con dos empates (frente a Peñarol y Liverpool) y una caída ante Atlético Mineiro.

El País
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29/04/2026, 18:19
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Sergio Blanco, entrenador de Juventud de Las Piedras, en el partido ante Cienciano por Copa Sudamericana.
Sergio Blanco, entrenador de Juventud de Las Piedras, en el partido ante Cienciano por Copa Sudamericana.
Foto: Estefanía Leal | El País

Juventud de las Piedras recibe a Puerto Cabello de Venezuela, desde la hora 19:00, en el Estadio Centenario (ESPN 4 y Disney+) por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana. El equipo que dirige técnicamente Sergio Blanco sale en búsqueda de su primera victoria en el certamen internacional donde acumula un empate y una derrota.

Cabe destacar que el pedrense arrastra una racha de tres encuentros sin ganar en la temporada con dos empates (2-2 frente a Peñarol en el Campeón del Siglo y 1-1 ante Liverpool) y una caída contra Atlético Mineiro por 2-1.

En ese contexto, Juventud querrá hacerse fuerte como local ante Puerto Cabello, que tiene tres puntos en su haber gracias a una victoria 2-1 ante Atlético Mineiro y una derrota a manos del Cienciano de Perú por 2-0.

Juventud de Las Piedras vs. Puerto Cabello

Hora: 19:00.
Estadio: Centenario.
Árbitro: Nazareno Arasa (ARG).
Asistentes: Sebastián Raineri, Pablo Acevedo (ARG).
Cuarto: María Laura Fortunato (ARG).
VAR: Germán Delfino, Salome Di Iorio (ARG).

Juventud de Las Piedras: Sebastián Sosa; David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Renzo Rabino; Emanuel Cecchini, Ramiro Peralta, Leonel Roldán; Pablo Lago, Fernando Mimbacas, Alejo Cruz. DT: Sergio Blanco.

Puerto Cabello: Joel Graterol; Gustavo González, Jiovany Ramos, Gerónimo Bortagaray, Roberto Rosales; Pablo Lima, Giovani Bamba, Joao Barros; Robinson Flores, Luis Casiani, Edwuin Pernia. DT: Eduardo Sarago.

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