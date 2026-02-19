Juventud vs. Guaraní por Copa Libertadores: día, hora, estadio y dónde ver el partido del pedrense

Cambia la sede, pero nunca la ilusión. Esta noche Juventud de Las Piedras buscará seguir escribiendo su historia en la Copa Libertadores y, luego de una heroica clasificación ante Universidad Católica en Ecuador, será turno de enfrentar a Guaraní de Paraguay y el primer partido será este jueves a las 19:00 (ESPN y Disney+) en el Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo Wanderers.

Después de caer 1-0 en el Estadio Centenario, aún mereciendo al menos un empate, el pedrense sacó pecho en la altura de Quito y dio vuelta la serie cuando parecía totalmente esquiva. En apenas seis minutos el global quedó 2-0 en favor de los ecuatorianos, pero Juventud no tuvo miedo y convirtió tres goles antes de la hora de partido. Tampoco se acobardó el pedrense cuando Católica empató y volvió a quedar arriba en el global y, en los descuentos, Patricio Pernicone desvió una carambola de Gonzalo Gómez para llevar la serie a los penales. En la charla técnica el Gallego Méndez dijo que Sebastián Sosa atajaría dos penales, y el arquero cumplió para que Juventud avanzara.

“Fue muy lindo que todo Uruguay esté pendiente de nosotros, nos llegaron muchos mensajes de apoyo, incluso de gente que no estaba identificada con el club. Fue una noche increíble. Creo que todos los uruguayos que vieron el partido hicieron fuerza para que pasemos nosotros. En lo personal fue el partido mas lindo que me tocó vivir, poder dedicarle un gol a mi hijo y otro a mi hija y encima aportar una asistencia en un partido definitorio por Copa Libertadores, es un partido que no me voy a olvidar nunca”, le dijo a Ovación Federico Barrandeguy, que convirtió un penal en los 90 minutos y otro en la tanda.

Mientras Chayanne esté dando su show en el estadio Centenario, Juventud de Las Piedras lo dejará todo por volver a pasar de fase en el Parque Viera y desde el club sortearán cuatro camisetas entre quienes compren sus entradas a través de Red Tickets y Red Pagos. Para la tribuna Obdulio Varela las generales a $250, socios de Juventud $200 y $350 para la tribuna Tito Borjas.

El pedrense llega a este partido habiendo empatado 2-2 con Montevideo City Torque en el Charrúa, en un partido en el que Méndez paró un equipo bastante alternativo. Juventud, que inició el Apertura con una derrota frente a Cerro Largo en el Parque Artigas, volverá a ser local este domingo a las 17:00 ante Central Español, pero el partido que le quita el sueño y le gana la ilusión es el de este noche, ante un equipo que hace cuatro partidos que no pierde, después de haber caído 2-1 con Olimpia por la primera fecha del Apertura en Paraguay. El equipo aborigen, que dirige Víctor Bernay, viene de vencer 3-1 a San Lorenzo como local y está cuarto en la tabla de su liga local a cuatro puntos del líder Nacional. El ganador de esta serie irá contra el vencedor de la llave entre Liverpool y el DIM.

Federico Barrandeguy festeja su gol de penal en la Copa Libertadores. Foto: Juventud de Las Piedras.

Juventud de Las Piedras vs. Guaraní: alineaciones probables

Día. jueves 19 de febrero de 2026

Hora. 19:00

Torneo. Copa Libertadores, fase 2

Transmite. ESPN y Disney+

Juventud. Sebastián Sosa, Federico Barrandeguy, David Morosini o Martín Cáceres, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas; Rodrigo Chagas, Leonel Roldán, Pablo Lago, Renzo Sánchez; Bruno Larregui y Agustín Alaniz.

DT. Sebastián Méndez.

Guaraní. Gaspar Servio; Daniel Pérez, Imanol Segovia, Sebastián Zaracho, Alexandro Maidana; Matías López, Luis Martínez, Félix Llano; César Miño, Derlis Rodríguez y Richard Torales.

DT. Víctor Bernay.

Árbitros. Rafael Klein (BRA).

Estadio. Parque Viera.