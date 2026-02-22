Juventud 0-1 Central Español por el Apertura: el palermitano ganó en Las Piedras y sigue siendo líder

El Parque Artigas de Las Piedras fue el escenario para el partido por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya entre Juventud y Central Español donde el local buscaba su primera victoria, aunque mirando de reojo la Copa Libertadores y la visita, uno de los líderes que tiene el torneo, los tres puntos que lo mantuvieran en la zona de privilegio.

A pesar de la rotación, el pedrense fue protagonista y tuvo la mayoría de las chances, pero el pedrense supo sufrir y aprovechó las suyas. Un golazo de Luciano Fernández le dio los tres puntos a los de Pablo de Ambrosio que siguen siendo líderes del Apertura con puntaje perfecto en tres fechas.

Primer tiempo:

Pensando en la Libertadores, Sebastián Méndez rotó al equipo para recibir a Central, y sus dirigidos comenzaron el partido demostrando estar a la altura y queriendo ganarse un lugar también en el torneo continental. Apenas comenzado el partido, en tres minutos, Gonzalo Gómez tuvo un buen desborde que inquietó a los de Pablo de Ambrosio y enseguida Ignacio Mujica hizo trabajar al arquero Rodolfo enviando un remate esquinado al córner.

No hubo más situaciones de gol hasta apenas pasado el primer cuarto de hora. Una buena pelota entre línea de Gómez habilitó a Ramiro Peralta dentro del área, pero atoró bien el arquero Rodolfo Alves para enviar al córner.

Los goles que no se hacen en un arco se pueden sufrir en el propio y Central le dio un susto a Juventud. Martín Cáceres entregó mal una pelota en la salida del pedrense y Raúl Tarragona tuvo olfato goleador. Leyó la intención del Pelado, cortó, se sacó de arriba al arquero Nicolás Ruotola, pero casi sin ángulo no pudo definir de la mejor forma y la pelota cruzó toda el área chica.

Segundo tiempo:

Para el complemento el trámite no cambió demasiado y Central le volvió a ceder la pelota a Juventud, que tuvo la primera chance de gol: un remate de Ramiro Peralta, cerca de la medialuna, que contuvo bien Rodolfo Alves contra su palo derecho.

El pedrense estaba haciendo los méritos, pero el palermitano supo sufrir y capitalizó las chances que tuvo. A los 56 minutos el lateral derecho Luciano Fernández empezó a ganar terreno en ofensiva, se metió en diagonal, nadie salió a ahogarle el tiro y llegando al área, sacó un remate de tres dedos que venció la resistencia del arquero.

¡CON ESTE GOLAZO DE LUCIANO FERNÁNDEZ LO GANÓ CENTRAL ESPAÑOL!



El lateral anotó el único gol del partido ante Juventud por la fecha 3 del Torneo Apertura.#LigaUruguayaEnDSPORTS⁣



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Anímicamente Central creció tras el gol y casi encuentra el segundo después de que se invirtieran los roles en el equipo de De Ambrosio. Tarragona habilitó a Montiel y el remate del volante cayó cerca del horizontal de Ruotola.

El Gallego Méndez apeló a la misma receta que ante Guaraní. Ingresaron Fernando Mimbacas para formar un doble '9' y Pablo Lago para desbordar por banda derecha. Sobre los descuentos el goleador tuvo la más clara con un cabezazo que Rodolfo despejó al córner.

Emanuel Cecchini de Juventud ante la marca de Franco Martínez de Central Español en el partido entre ambos por el Torneo Apertura. Foto: Juventud de Las Piedras

Juventud de Las Piedras 0-1 Central Español

Día. domingo 22 de febrero 2026

Hora. 17:00

Torneo. Apertura, fecha 3

Transmite. DSports, Disney+, Antel TV, Cableoperadores

Juventud. Nicolás Ruotola; Ignacio Mujica, Martín Cáceres, Franco Risso, Renzo Rabino; Emanuel Cecchini (90' Facundo Pérez), Ramiro Peralta (90' Mateo Izaguirre); Juan Martín Boselli (61' Pablo Lago), Gonzalo Gómez (70' Agustín Alaniz), Alejo Cruz (61' Fernando Mimbacas); Marcelo Pérez.

DT. Sebastián Méndez

Central Español. Rodolfo Alves; Luciano Fernández, Logan Ponce, Alejandro Villoldo, Juan Ignacio Dupont (70' César Nunes); Guillermo Gandolfo; Fernando Camarda, Franco Muñoz (58' Lucas Pino), Marcos Montiel, Facundo Sosa (70' Rodrigo Muníz); Raúl Tarragona (81' Diego Vera).

DT. Pablo de Ambrosio

Amarillas. F. Risso, M. Pérez, G. Gómez, R. Peralta (JUV); R. Muniz (CEN). Rojas. No hubo

Goles. 56' Luciano Fernández (0-1)

Árbitro: Felipe Vikonis

Asistentes: Agustín Berisso y Pablo Álvez

Cuarto: Santiago Motta

VAR: Daniel Fedorczuk y Diego Riveiro

Estadio. Parque Artigas, Las Piedras

La previa:

El equipo pedrense viene de jugar entre semana frente a Guaraní por la fase 2 de la Libertadores, luego de haber eliminado a Universidad Católica de Ecuador en la primera rueda. Los dirigidos por Sebastián Méndez empataron sin goles en la ida a Montevideo y definirán este jueves (19:00) en Asunción. Parte de la atención del equipo está puesta en ese partido, pero el compromiso con Central también es importante porque Juventud aún no ha ganado en el torneo local en lo que va de la temporada. Cayó ante Cerro Largo como local en la primera fecha y viene de empatar 2-2 con Montevideo City Torque.

Por su parte el palermitano tuvo un inicio de torneo soñado. En la primera fecha goleó 3-0 a Progreso en La Teja, un rival directo por la permanencia, a priori, y llega a este partido con Juventud luego de una gran victoria ante Peñarol, uno de los candidatos, por 2-1 en el Campus de Maldonado. Danubio, uno de los líderes, fue goleado por Racing y Central Español buscará más ventaja en la cima esta tarde.