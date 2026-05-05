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El País Ovación Fútbol

Juventud de Las Piedras vs. Atlético Mineiro por Copa Sudamericana: día, hora y donde ver al equipo pedrense

El equipo uruguayo, que viene de golear a Puerto Cabello, jugará su último partido como local en la fase de grupos y espera una victoria para mantener su ilusión de clasificar a la siguiente fase.

El País
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05/05/2026, 03:20
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Sergio Blanco, entrenador de Juventud de Las Piedras, en el partido ante Cienciano por Copa Sudamericana.
Sergio Blanco, entrenador de Juventud de Las Piedras, en el partido ante Cienciano por Copa Sudamericana.
Foto: Estefanía Leal | El País

Es un buen momento para Juventud de Las Piedras. Desde que llegó Sergio Blanco como entrenador, perdió solo uno de los seis partidos que disputó y precisamente fue ante el rival que tendrá esta noche (Atlético Mineiro), a las 19:00 en el estadio Centenario. Será el último partido como local en esta fase de grupos por la Copa Sudamericana y al equipo de Las Piedras le vendría bien una victoria. Antes de esta cuarta fecha, el Pedrense está segundo en el Grupo B, a tres puntos del líder Cienciano (Perú), que visitará a la Academia Puerto Cabello (Venezuela) desde las 21:30.

En la primera fecha Juventud dejó escapar, en la hora, una victoria ante Cienciano en el Centenario y viene de golear por 4-0 a Puerto Cabello con un doblete de Fernando Mimbacas y goles de Pablo Lago y Leonel Roldán. En medio, los dirigidos por el Chapita Blanco enfrentaron al Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez, ex Nacional, en Brasil y pasó de empate a derrota sobre prácticamente en la última jugada del partido. Esta noche el Juve será local y tendrá revancha. Además, ahora viene de ganar en la hora: fue 2-1 como local ante Montevideo Wanderers, como local en el Parque Artigas, por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Blanco también está recuperando a algunos soldados. Federico Barrandeguy, que ya tuvo minutos en Copa ante Puerto Cabello y jugó el segundo tiempo frente al Bohemio, podría ser titular, pasando a David Morosini a la zaga y a Emmanuel Más al lateral izquierdo. Patricio Pernicone se mantendría como central y Renzo Rabino, pese al buen rendmiento, saldría del equipo. Esa es probablemente la única duda del entrenador antes del partido de esta noche. Bruno Larregui también está a la orden y solo sigue en sanidad Martín Cáceres.

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Juventud vs. Atlético Mineiro: alineaciones probables

Día. Martes 5 de mayo
Hora. 19:00
Torneo. Copa Sudamericana, fecha 4
Transmite. DSports/DGO

Juventud. Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy o David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Renzo Rabino; Leonel Roldán, Emanuel Cecchini, Ramiro Peralta; Pablo Lago, Fernando Mimbacas, Alejo Cruz.
DT: Sergio Blanco.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Ruan, Junior Alonso, Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Pérez, Reinier; Gustavo Scarpa; Caua Soares, Dudu.
DT: Eduardo Domínguez.

Árbitro. Leandro Rey Hilfer (Argentina).
Estadio. Centenario

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