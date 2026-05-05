Juventud de Las Piedras vs. Atlético Mineiro por Copa Sudamericana: día, hora y donde ver al equipo pedrense
El equipo uruguayo, que viene de golear a Puerto Cabello, jugará su último partido como local en la fase de grupos y espera una victoria para mantener su ilusión de clasificar a la siguiente fase.
Es un buen momento para Juventud de Las Piedras. Desde que llegó Sergio Blanco como entrenador, perdió solo uno de los seis partidos que disputó y precisamente fue ante el rival que tendrá esta noche (Atlético Mineiro), a las 19:00 en el estadio Centenario. Será el último partido como local en esta fase de grupos por la Copa Sudamericana y al equipo de Las Piedras le vendría bien una victoria. Antes de esta cuarta fecha, el Pedrense está segundo en el Grupo B, a tres puntos del líder Cienciano (Perú), que visitará a la Academia Puerto Cabello (Venezuela) desde las 21:30.
En la primera fecha Juventud dejó escapar, en la hora, una victoria ante Cienciano en el Centenario y viene de golear por 4-0 a Puerto Cabello con un doblete de Fernando Mimbacas y goles de Pablo Lago y Leonel Roldán. En medio, los dirigidos por el Chapita Blanco enfrentaron al Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez, ex Nacional, en Brasil y pasó de empate a derrota sobre prácticamente en la última jugada del partido. Esta noche el Juve será local y tendrá revancha. Además, ahora viene de ganar en la hora: fue 2-1 como local ante Montevideo Wanderers, como local en el Parque Artigas, por la fecha 14 del Torneo Apertura.
Blanco también está recuperando a algunos soldados. Federico Barrandeguy, que ya tuvo minutos en Copa ante Puerto Cabello y jugó el segundo tiempo frente al Bohemio, podría ser titular, pasando a David Morosini a la zaga y a Emmanuel Más al lateral izquierdo. Patricio Pernicone se mantendría como central y Renzo Rabino, pese al buen rendmiento, saldría del equipo. Esa es probablemente la única duda del entrenador antes del partido de esta noche. Bruno Larregui también está a la orden y solo sigue en sanidad Martín Cáceres.
Juventud vs. Atlético Mineiro: alineaciones probables
Día. Martes 5 de mayo
Hora. 19:00
Torneo. Copa Sudamericana, fecha 4
Transmite. DSports/DGO
Juventud. Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy o David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Renzo Rabino; Leonel Roldán, Emanuel Cecchini, Ramiro Peralta; Pablo Lago, Fernando Mimbacas, Alejo Cruz.
DT: Sergio Blanco.
Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Ruan, Junior Alonso, Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Pérez, Reinier; Gustavo Scarpa; Caua Soares, Dudu.
DT: Eduardo Domínguez.
Árbitro. Leandro Rey Hilfer (Argentina).
Estadio. Centenario
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