Jürgen Klopp asumió en la selección de Alemania: respaldó al equipo, advirtió a la prensa y dejó una promesa

Jürgen Klopp inició oficialmente su ciclo como entrenador de la selección de Alemania y, fiel a su estilo, protagonizó una conferencia de prensa cargada de definiciones fuertes.

El exentrenador de Liverpool y Borussia Dortmund, que firmó contrato hasta el Mundial de 2030, dejó en claro cuál será su filosofía de trabajo, pidió unidad en torno al seleccionado y lanzó una advertencia a los medios de comunicación.

"Quiero que Alemania vuelva a ser un equipo que inspire. Que los demás quieran jugar como nosotros y que nuestra gente disfrute viendo a la selección", expresó Klopp, quien asume el desafío de reconstruir a una Mannschaft golpeada tras la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Uno de los momentos más comentados de la presentación llegó cuando se dirigió a la prensa con un mensaje tan irónico como contundente.

"Si mañana dicen que el juego de la selección es una mierda, me voy. Pero si van por mi familia, entonces sí me voy de verdad", afirmó entre sonrisas, aunque dejando en claro que no tolerará ataques personales durante su gestión.

Klopp también recordó el trato que recibieron algunos de sus antecesores y reconoció que ese contexto fue uno de los aspectos que analizó antes de aceptar el cargo.

"Acepté este desafío aunque vi cómo trataron a Julian Nagelsmann y a Thomas Tuchel", señaló, al tiempo que pidió que las críticas se centren exclusivamente en su trabajo y no en cuestiones personales.

Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania hasta la conclusión del Mundial 2030 Foto: EFE

En el plano futbolístico, el entrenador aseguró que buscará un equipo intenso, ofensivo y protagonista, manteniendo la identidad que marcó toda su carrera.

"Queremos un fútbol valiente, con energía y que entusiasme. Ese será nuestro camino", remarcó, además de aclarar que ningún futbolista está descartado de futuras convocatorias porque "todos tendrán una oportunidad si demuestran que pueden ayudar".

Klopp estará acompañado por un cuerpo técnico de máxima confianza integrado por Pep Lijnders, Peter Krawietz y Sven Bender, con el objetivo de devolver a Alemania al primer plano internacional después de una década de frustraciones en las grandes competiciones.

Con información de EFE.