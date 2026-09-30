Jugadores de Rosario Central festejaron con ataúdes, una remera con la cara de Verón y una bandera del Reino Unido

El plantel de Rosario Central desfiló en un micro este martes frente a sus hinchas en el Monumento a la Bandera para celebrar la Supercopa Internacional 2026 que obtuvo el sábado tras vencer 3-1 a Estudiantes. En medio del escándalo por las quejas del Pincha contra los árbitros, los jugadores del equipo dirigido por Jorge Almirón volvieron a sacarse chispas con el conjunto platense con provocaciones: le dedicaron una canción y armaron varios ataúdes en los que pusieron la imagen de Juan Sebastián Verón.

Los jugadores de #RosarioCentral en el micro cantando con los hinchas.



Entre festejos, cargadas polémicas y Zaracho tomando un vino en cartón. pic.twitter.com/qfZTPkYm0K — Ale🎙 (@AlejoGerbaudo1) September 30, 2026

La caravana inició en el estadio Gigante de Arroyito y se extendió hacia el monumento. En el camino, los futbolistas fueron acompañados por una multitud de hinchas que mostraron banderas y carteles. El capitán, Ángel Di María, encabezó los festejos, exhibió el trofeo y cantó con la hinchada.

Los Jugadores de Rosario Central con un ataúd de Juan Sebastian Verón y Estudiantes. Los Jugadores de Rosario Central también festejaron con un ataúd de Juan Sebastian Verón y Estudiantes.

La primera de las provocaciones fue un cántico contra Estudiantes que iniciaron los hinchas y los jugadores acompañaron. “Son los Pincharratas, son los p... de La Plata”, cantaron. También les dedicaron un minuto de silencio, tal como suelen arengan los equipos contra su rival durante una victoria.

Asimismo, en otro tramo de la caravana, los jugadores de Rosario Central mostraron un ataúd pintado de rojo —color que identifica al conjunto platense— en el que pusieron el nombre de Verón junto con una imagen suya. En una grabación que trascendió en redes sociales se ve a Franco Ibarra, mediocampista del Canalla, sosteniendo el elemento de cartón a modo de burla.

👀🏆 En medio de la celebración por la obtención de la Supercopa Internacional, varios jugadores de Rosario Central mostraron un ataúd de cartón pintado de rojo que decía: "E de LP - Q.E.P.D. - Verón". pic.twitter.com/eLNRAhDDmQ — TyC Sports (@TyCSports) September 30, 2026

A su vez, el defensor Gastón Ávila lució una remera que le entregó un hincha en la que se ve la bandera de Gran Bretaña y la imagen de Verón, en referencia a las burlas contra el exjugador por su partido contra Inglaterra en el Mundial 2002.

🔥 POLÉMICA: GASTÓN ÁVILA SE MOSTRÓ CON UNA REMERA CON LA BANDERA BRITÁNICA Y LA CARA DE VERÓN



📌 El futbolista de Rosario Central recibió la indumentaria de parte de un hincha que estaba en los festejos



📷 La Capital pic.twitter.com/HXPLFZY8IL — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) September 30, 2026

Los futbolistas también lanzaron burlas contra su clásico rival, Newell’s, y subieron al micro una muñeca inflable con los colores de la Lepra.

La celebración de Rosario Central, por su parte, derivó en incidentes entre hinchas de Newell’s y la Policía, con corridas, balas de goma y golpes. Fanáticos de ambos clubes rosarinos se cruzaron en la puerta del estadio Coloso Marcelo Bielsa y se produjeron disturbios en los que tuvieron que intervenir los efectivos de seguridad.

¡FIDEO, DESATADO POR COMPLETO! Ángel Di María, como hincha más festejando con los fanáticos canallas la consagración de Rosario Central en la #SupercopaInternacional 🏆 pic.twitter.com/x9eaYTPANr — SportsCenter (@SC_ESPN) September 29, 2026

La Policía registró que hubo cruces entre hinchas de ambos equipos a raíz de intercambios entre autos con hinchas que volvían de los festejos en el Monumento a la Bandera y pasaron por Avenida Morcillo, frente al estadio de Newell’s. Los efectivos policiales ingresaron al club para intervenir y detuvieron a al menos una persona.

El comunicado de Newell's

A través de un comunicado en sus redes sociales, Newell's expresó su “más enérgico repudio” por lo ocurrido y cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad. “El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos este martes”, señaló la dirigencia.

Comunicado oficial del Club Atlético Newell's Old Boys. pic.twitter.com/pkZ1jIWU3J — Newell’s Old Boys (@Newells) September 30, 2026

En base a La Nación / GDA.