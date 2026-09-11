Jugadores con oxígeno y el efecto de la altura: la odisea de MC Torque en Cusco y cómo su ilusión sigue intacta

Pablo Siles estaba muy cansado. Fue al banco de los suplentes, tras la pausa de hidratación, habló con el entrenador Marcelo Méndez y le dieron un tanque de oxígeno. Sí, los 3.400 metros de altura en Cusco se hicieron sentir en apenas 22 minutos de juego. No fue el único, también lo hicieron Brian Gutiérrez y Eduardo Agüero.

Con ese panorama y la gran superioridad que exhibió Cienciano en ese lapso del encuentro en el Inca Garcilaso de la Vega parecía que se le venía la noche a Montevide City Torque. Y la situación se volvió aún más complicada en el minuto 28 porque Agüero perdió la pelota, salió a toda velocidad Neri Bandiera, levantó un centro por izquierda y solo en el segundo palo apareció el uruguayo Cristian Souza.

El plan de Montevideo City Torque era bajarle el ritmo al partido, intentar tener la pelota y rescatar alguna falta para poder ganar tiempo. El mejor exponente para ello fue Esteban Obregón. El extremo fue un dolor de cabeza para la defensa rival y, por esto, consiguió que amonestaran a dos jugadores a lo largo del encuentro (Carlos Cabello y Claudio Núñez).

No estaba sufriendo tanto el Ciudadano y Maximiliano Amondarain sacó un disparo de media distancia y —con la ayuda de la altura— decretó el 2-0. Lo más increíble: los dos tantos del conjunto peruano fueron hechos por futbolistas uruguayos.

Todo daba para pensar que la historia iba a terminar de la peor manera para el conjunto uruguayo. Sin embargo, en el complemento se vio otra cara, más ofensiva y con chances de peligro sobre el arco del elenco locatario.

Carlos Cabello marca a Esteban Obregón. Foto: AFP.

El plan de Méndez estaba dando frutos porque no padecía al local y contó con dos situaciones muy claras para descontar: un tiro que salió desviado de Salomón Rodríguez y un remate de Eduardo Agüero que acarició el palo izquierdo del arquero Ítalo Espinoza.

En el final se despertó Cienciano y con lo que le quedaba de aire City Torque defendió con uñas y dientes su arco. Salió con vida de Cusco y la historia se define en Montevideo.

Lo primero que se le viene al conjunto que encabeza Méndez es el duelo ante Liverpool del próximo lunes en el Estadio Charrúa, desde la hora 19:00, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026.

En tanto que la revancha ante Cienciano será el próximo jueves en el Estadio Centenario, a partir de la hora 21:30, con el objetivo de poder poder avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana.