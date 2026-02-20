Iván Rossi: la decisión "apresurada" que tomó el DT de Juventud y elegir a Danubio pese al contacto de Nacional

Iván Rossi fue sinónimo de seguridad en 2025 jugando para Juventud de Las Piedras. Ese año disputó 34 de los 38 partidos que tuvo el pedrense durante el año. Peleó el Apertura y ayudó al equipo a clasificarse por primera vez a la Libertadores. Había renovado su contrato pero una diferencia con Sebastián Méndez, quien asumió por decisión de la SAD en lugar de Diego Monarriz, lo sacó del equipo. El fútbol tiene estas cosas y el ex River argentino se vio envuelto en la incertidumbre de dónde jugaría en 2026.

Equipos no le iban a faltar, su calidad es indudable. Por algo Nacional lo quiso como sustituto de Christian Oliva. Pero Danubio, que ya tenía la palabra del volante de 32 años, le ganó de mano y lo anunció este miércoles: "Se pone la blanca (y negra)...", chicaneó en redes sociales. En esta charla con Ovación, el argentino explicó su llegada a la Franja y confesó que Sebastián Eguren (director deportivo) se contactó para llevarlo al tricolor. A su vez, destacó "siempre" le gustó "la forma de jugar" de su compañero de mediocampo y qué le sorprendió al ver al equipo el fin de semana pasado.

—¿Cómo se da tu llegada a Danubio? Entiendo que tuviste alguna diferencia con el Gallego Méndez

—Sí, fue por una diferencia con el técnico, después él decidió no tenerme en cuenta y decirme que me busque club. Y bueno, gracias a la buena relación con (Marcelo) Figoli, con el dueño del club, que me dejó irme sin poner trabas, surgió la chance de ir a Danubio y decidí irme.

—¿Méndez te comentó que era por algo deportivo o fue por algo más de que no se entendían?

Iván Rossi jugando para Juventud de Las Piedras en la Copa de la Liga AUF. Foto: Juventud de Las Piedras

—No, fue algo deportivo que yo no compartía. Él pensaba que su idea era la correcta. Decidió tomar esa decisión, para mí apresuraba, pero es el técnico y es el que decide, así que hice lo que me dijeron.

—¿Y esto sucedió solo contigo o con algún otro compañero?

—No, solo conmigo. Así que yo fui únicamente el que tuve el roce por llamarlo de alguna manera, con el técnico.

—Cuando hablaste para irte y te dijeron que podías salir, ¿tuviste varias ofertas? Porque Nacional fue uno de los que se interesó. ¿Cómo fue el contacto?

—Ahí Danubio me volvió a llamar, me habían llamado también de Chile y de Nacional me llamó Eguren, él se comunicó conmigo. Después charlamos un poco más, ellos me querían, pero estaban esperando la salida de (Christian) Oliva… Cuando se dio yo ya tenía apalabrado con Danubio y estaba empezando a entrenar con ellos también, entonces fue algo complicado.

—Por lo que comentó Diego Monarriz ayer en Carve Deportiva, Flavio Perchman tuvo el gesto de llamar a Tabaré Fierro para decirle que una vez que ya estabas entrenando, no se iba a interponer. ¿Estabas al tanto de esto?

Iván Rossi firmó con Danubio. Foto: Danubio.

—Sí, vi la nota. El tema es que yo había rescindido mi parte, pero Juventud no, entonces todavía seguía siendo jugador de Juventud, entonces creo yo, por lo que me contaron, que empezaba a hablar juventud con Nacional. Ahí quedé apartado de eso y después se ve que Nacional no quiso tener problemas con Danubio y se apartó de la negociación.

—¿Cómo viviste estos días de incertidumbre? ¿Tu idea siempre fue continuar en el fútbol uruguayo?

—Sí, mi idea era quedarme acá desde cuando terminó el año. Gracias a Dios tuve varias ofertas de otros países, pero la verdad es que con la familia estamos muy cómodos acá. Ya estoy instalado en casa, todo, y cómodo, entonces mi idea era mantenerme en el fútbol uruguayo.

—¿Cómo fue el reencuentro con Monarriz?

—La verdad que con Diego ya tenemos una amistad y no hizo falta mucho diálogo. Principalmente yo ya venía con ganas de Danubio porque el año pasado en agosto me había llamado Gustavo (Matosas), diciéndome que me querían para fin de año. Desde ese momento Danubio me quiere, después a fin de año por situaciones económicas no pudo ser, pero ahora de vuelta surgió la posibilidad y más estando Diego, se dio todo para que firmara.

Iván Rossi en un entrenamiento con Danubio. Foto: Prensa Danubio.

—¿Cómo fueron estos primeros entrenamientos? Volvés a tener de compañero a Camilo Mayada y vas a compartir el mediocampo con Seba Rodríguez, que también es un alta importante para Danubio.

—Sí, con Camilo estuve dos años jugando en River (argentino). Con Papelito (Fernández) teníamos amigos en común por Banfield. Al Cabeza Rodríguez lo había enfrentado cuando estaba en City Torque y siempre me gustó su forma de jugar, así que creo que nos vamos a entender muy bien en la cancha. Estuve el domingo viendo el partido y la verdad es que los chicos juegan muy bien al fútbol. Es un placer también entrar a un equipo que le gusta jugar de esta manera el fútbol.

—¿Mayada hizo fuerza para que vuelva Seba Rodríguez, también para tu llegada? ¿Te dijo algo cuando se reencontraron?

—No estuvo al tanto de la negociación pero después, cuando se enteró, sí, estaba contento porque había llegado. Obviamente ya me conocía y sabía lo que le podía dar al equipo. Y para mí también era bueno porque siempre tener un conocido dentro de un plantel nuevo es bueno para meterse en el grupo de otra manera.

—Llegás a uno de los punteros. Esto también suma.

—Sí, obviamente. Somos conscientes de que esto recién empieza, pero es importante empezar ganando, dando a mostrar una buena imagen y una idea clara de juego. Así que obviamente es fácil entrar a un equipo ya con una idea clara de lo que se juega.

—¿Estás listo para jugar mañana en el Roberto ante Racing o depende de lo que diga el DT?

—Voy a estar en la lista de convocados, eso seguro. No sé si iré al banco o de titular, eso lo decidirá Diego, porque yo también venía con estos días de tanto papeleo y tantas cosas, que para un lado y para el otro no estaba entrenando mucho. Entonces no sé si iré al banco o jugaré desde arranque, pero entre los convocados estoy seguro.

Diego Monarriz dirigiendo una de las practicas de Danubio. Foto: Natalia Rovira.

—¿Pero nunca dejaste de entrenar, verdad?

—No, no dejé nunca, pero después de dejar Juventud estuve corriendo, no haciendo actividades con un plantel, entonces no venía entrenando de manera normal con pelota.

—Racing viene de empatar con Nacional, ¿cómo la ves?

—Sabemos que es un equipo muy duro, muy físico. Vimos el partido que le hicieron a Nacional, también de mucha presión, y más en la cancha de ellos cuando juegan de local, que se hacen muy fuertes. Así que nosotros no tenemos que dejar de jugar al fútbol, que creo que es lo que nos está haciendo fuerte en estas dos fechas. Así que tratar de implementar nuestro juego, que sabemos que va a ser difícil por la presión que ejercen ellos todo el partido.

—¿Coincidís en que con este buen plantel que armó Danubio puede ser perfectamente un candidato a pelear el Apertura?

—Sí a ver, si me baso en estas dos fechas, obviamente. Principalmente creo que la segunda fecha jugamos muy bien casi todo el partido. Y creo que si mantenemos esta forma de jugar y uno no se la cree por tener dos partidos buenos, creo que vamos en buen camino. Después, obviamente, lo más difícil es mantener el nivel. No sirve tener dos partidos buenos y después tres malos. Pero creo que si logramos mantener el nivel que estamos jugando y tenemos este ritmo futbolístico y el buen juego, creo que podemos lograr grandes cosas y ojalá así sea.

—Danubio sufrió un montón en 2025, con una campaña como nunca con tantos partidos sin ganar, ¿qué se percibe en el club o comenta en el vestuario hoy en día?

—Yo recién llego, pero los chicos me decían que es otro el ambiente, el otro día estuve en la cancha y la verdad que la gente acompañó, mucha gente para ser ese partido, alentando los noventa minutos, aunque el equipo se equivoque, tirando para adelante. Creo que la gente se siente identificada con el equipo y el club que le gusta tanto el buen juego, están contentos con la manera en que está jugando el equipo.