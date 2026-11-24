El Inter de Porto Alegre, que sigue sin contar con el arquero uruguayo Sergio Rochet, podría incluso lograr un milagro en los dos partidos restantes del Brasileirão (Flamengo ya se coronó), pero la vergonzosa derrota por 5-2 ante el Vitória de este lunes fue el resultado que, moralmente, lo condenó al descenso. El resultado ya se ha convertido en una mancha en la historia del club.

Todo estaba preparado para un partido decisivo. Desde la llegada de Eduardo Baptista, existía la convicción interna de que la permanencia en la liga dependía de ganar todos los partidos restantes en el estadio Beira-Rio. El plan funcionó contra Corinthians, Botafogo y Mirassol. El estadio volvía a ser visto como la clave para una remontada en la recta final del campeonato. Pero el Inter se derrumbó .

El desastre comenzó apenas 12 segundos después del inicio del partido. En la primera jugada, Bruno Gomes, presionado por Tarzia, perdió el balón. Renê lo recibió y solo tuvo que batir a Kauan Jesus. Antes de que los hinchas pudieran siquiera acomodarse en sus asientos, el equipo ya estaba luchando por recuperarse.

Inter de Porto Alegre se juega el descenso en su cancha. Venía perdiendo 2-0 contra Vitória (que le metió un gol a los 12 segundos). Tienen un córner para descontar y hacen ESTO.

El Brasileirão es cine. pic.twitter.com/Jlv6tlDEjw — Walter Queijeiro (@wqueijeiro) November 23, 2026

El gol fulminante desató un nerviosismo que aquejó al Inter durante toda la noche. El equipo acumuló errores técnicos, perdió duelos individuales y nunca logró remontar.

A los 19 minutos Tarzia marcó el segundo y Victor Hugo dos Santos descontó a los 41'. Ramos Lima anotó a los 57 para el 3-2 a favor del ganador, que luego amplió la goleada con festejos de Gabriel Baralhas (88') y Renato Kayser (90+5').

De esta manera, con Gremio y Mirassol (41) en la cornisa, Corinthians (40) e Inter (38) luchan por salir de la zona roja que tiene en el fondo a dos ya descendidos Chapecoense, último con 21 puntos, y Remo, con 32.

Rochet terminará su contrato con el club el próximo mes y todo hace indicar que dejará el club brasileño. Los problemas físicos siguen complicando a quien atraviesa un difícil momento en Internacional de Porto Alegre. En octubre, cuando parecía que estaba cada vez más cerca de regresar a las canchas, el arquero uruguayo de 33 años sufrió un nuevo contratiempo en su recuperación de la lesión lumbar que lo mantiene alejado de la actividad desde hace varios meses.

El exarquero de Nacional presentó un retroceso en su evolución y debió someterse a un nuevo procedimiento en la zona lumbar, conocido como bloqueo o infiltración. Esta situación encendió las alarmas en el conjunto colorado, donde consideran muy difícil que el uruguayo pueda volver a disputar un partido oficial en lo que resta de 2026. Y, a falta de dos, no lo ha hecho.

Su vínculo incluye una cláusula de renovación automática por una temporada adicional, siempre que dispute al menos el 60% de los encuentros del equipo durante el año. Sin embargo, el uruguayo participó en apenas 17 de los 60 partidos que disputó Internacional en la presente temporada, lo que representa un 35,4% de participación. De esta manera, el arquero ya no tiene posibilidades matemáticas de alcanzar el porcentaje necesario para activar esa renovación.

El futbolista había sido operado el pasado 4 de agosto para corregir una hernia de disco, luego de sufrir un cuadro de lumbalgia que le impidió desarrollar su actividad con normalidad. Desde entonces comenzó un proceso de rehabilitación que, en las últimas semanas, había mostrado señales positivas.

Un 2026 marcado por las lesiones y varios meses sin jugar

Sergio Rochet consuela a Mathías Olivera terminado el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

La última aparición oficial de Sergio Rochet fue el pasado 26 de junio, cuando ingresó en el entretiempo del encuentro que Uruguay perdió 1-0 frente a España por la fase de grupos del Mundial 2026, resultado que significó la eliminación de la Celeste.

Para encontrar su último partido defendiendo el arco de Internacional hay que retroceder todavía más: fue el 12 de mayo, en la victoria 3-2 frente a Atlético Mineiro por la Copa de Brasil.

Desde entonces, el arquero no volvió a disputar minutos con el conjunto de Porto Alegre y su temporada quedó condicionada por los problemas físicos.

La lesión lumbar se suma a una extensa lista de inconvenientes que Rochet ha sufrido desde su llegada al fútbol brasileño en julio de 2023. En ese período padeció una fisura en las costillas, una lesión de cadera, una tendinosis en la rodilla izquierda, una fractura en la mano izquierda y una lesión en la pantorrilla derecha, además de la intervención quirúrgica en la columna de este año.

Con información de O Globo / GDA.