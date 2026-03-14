Insólito: mirá cómo expulsaron a jugador de Getafe por agarrar los genitales de un rival de Atlético de Madrid

Atlético de Madrid, que tuvo a José María Giménez como titular y jugando los 90 minutos, consiguió una victoria clave para poder trepar a la tercera posición de LaLiga de España: doblegó 1-0 a Getafe en el Metropolitano por la fecha 28 del certamen más importante del fútbol español.

El reloj apenas marcaba el minuto siete de juego cuando el argentino Nahuel Molina, desde fuera del área, soltó un latigazo directo al arco del conjunto visitante, imparable para el guardameta David Soria.

¡ESTÁS COMPLETAMENTE LOCO, NAHUEL! GOLAZO INFERNAL AL ÁNGULO DE MOLINA PARA MARCAR EL 1-0 DEL ATLÉTICO DE MADRID VS. GETAFE. ¡CANDIDATO AL MEJOR DEL FIN DE SEMANA!



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Cabe destacar que en el equipo visitante Mauro Arambarri disputó los primeros 74 minutos y el uruguayo Martín Satriano jugó todo el partido. El delantero surgido en las formativas de Nacional viene teniendo un gran andar en el fútbol español donde acumula tres goles en nueve partidos.

Sin embargo, en el segundo tiempo se dio una situación insólita en el Metropolitano. El juego se detuvo y el árbitro Miguel Ángel Ortíz Arias hizo el gesto de que lo llamaron desde el VAR. Fue a ver la incidencia donde se observó algo insólito: el marroquí Abdelkabir Abqar del Getafe le pellizcó los genitales al atacante noruego Alexander Sorloth.

El futbolista del Atlético de Madrid respondió lo tiró al jugador del equipo visitante. Al ver esa incidencia, Ortíz Arias resolvió mostrarle la roja a Abqar y la amarilla al delantero del equipo que dirige técnicamente el argentino Diego Simeone en el minuto 55.

¡INSÓLITA EXPULSIÓN EN GETAFE! Abdel Abqar dejó a su equipo con un jugador menos ante Atlético de Madrid por este agarrón a Sorloth, donde más duele...



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Pese a la ventaja, el Getafe estuvo a punto de lograr el empate en el tiempo añadido, con un gran cabezazo de Adrián Liso (90+7') que detuvo con una enorme atajada el arquero argentino Juan Musso.

Con 57 puntos, el Atlético de Madrid arrebata la tercera posición del campeonato al Villarreal (4º, 55 puntos), que empató el viernes 1-1 contra el Deportivo Alavés.

Con información de EFE