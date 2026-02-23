Independiente Medellín vs. Liverpool por Libertadores: alineaciones, día, hora y dónde ver el partido de vuelta

Liverpool tendrá una difícil tarea este martes —21:30 horas de Uruguay por Espn 2— cuando visite al Independiente Medellín (DIM) en el partido de vuelta de la segunda ronda de clasificación de la Copa Libertadores, para acercarse a la fase de grupos del torneo continental.

El equipo colombiano, dirigido por Alejandro Restrepo y que cuenta en sus filas con el arquero uruguayo Salvador Ichazo, se impuso 2-1 en el partido de ida en el Viera con goles de Francisco Fydriszewski y el ex Nacional Hayen Palacios, mientras que Santiago Strasorier anotó para el negriazul. El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor de la serie entre Guaraní y Juventud, que va 0-0.

Liverpool vive un momento difícil en el Apertura y tendrá que remar contracorriente para conseguir la clasificación a la siguiente ronda. Los negriazules acumulan ya tres partidos sin ganar, incluido un empate con Cerro, la derrota con el DIM y la caída ante Defensor Sporting. El equipo de Camilo Speranza —que en la ida fue inscrito como asistente de Gustavo Ferrín por su retraso en la habilitación— ocupa actualmente la décima posición de la Liga AUF Uruguaya con cuatro unidades, a cinco del líder Central Español.

El Medellín tampoco no tuvo el mejor inicio de temporada y actualmente ocupa el puesto 16 en la liga colombiana con siete puntos, pero acumula ya cuatro partidos sin perder, de los cuales empató dos y ganó otros dos, incluido el juego de la Libertadores disputado en el Prado. En ese sentido, Restrepo contará con todos los jugadores que le han permitido subir el nivel al equipo, como lo son el goleador argentino Francisco Fydriszewski; los volantes Léider Berrío y Francisco Chaverra; el centrocampista Didier Moreno, y los centrales José Ortiz y Kevin Mantilla.

El cabezazo de Hayen Palacios ante la salida de Martín Campaña para el gol de Independiente Medellín ante Liverpool. Foto: Estefanía Leal.

Todos ellos descansaron el viernes pasado en el partido que el equipo empató 2-2 como visitante ante el Llaneros por la octava jornada del Apertura, en el que tuvo una actuación destacada el lateral Frank Fabra, el fichaje más sonado del club para esta temporada y quien podría tomar minutos en la Libertadores.

Alineaciones probables

Los jugadores de Liverpool protestan por el gol en la hora de Independiente Medellín. Foto: Estefanía Leal.

Medellín (probable): Salvador Ichazo; Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz; Esneyder Mena, Didier Moreno, Halam Loboa, Francisco Chaverra; Hayen Palacios, John Montaño, Francisco Fydriszewski.

DT: Alejandro Restrepo.

Liverpool (probable): Martín Campaña; Facundo Perdomo, Enzo Castillo, Santiago Laquidaín, Diego Romero; Federico Martínez, Nicolás Garayalde, Martín Rabuñal; Ramiro Degregorio, Renzo Machado, Facundo Barceló.

DT: Camilo Speranza.