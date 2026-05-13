Impactante lesión en Honduras: Romario Da Silva sufrió una fractura expuesta y generó conmoción en el fútbol

Una de las imágenes más impactantes del año en el fútbol se vivió este martes en Honduras. El brasileño Romario Da Silva, futbolista del Motagua, sufrió una gravísima fractura expuesta de tobillo durante el encuentro frente a Olancho por la jornada 4 de los triangulares finales del Torneo Clausura.

La jugada ocurrió sobre el minuto 57 del partido cuando el atacante intentó disputar un balón dividido ante Marlón Ramírez. En la acción, el pie izquierdo del futbolista quedó trabado en el césped y el movimiento le provocó una severa lesión que generó conmoción inmediata dentro y fuera de la cancha.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales debido a la crudeza de la lesión. Algunos compañeros de Romario Da Silva no pudieron contener las lágrimas al observar la escena, mientras futbolistas de ambos equipos pidieron asistencia médica urgente.

El brasileño, de 36 años, fue retirado en camilla y trasladado para ser intervenido quirúrgicamente. Medios hondureños señalan que el tiempo de recuperación podría extenderse entre seis y ocho meses, aunque todavía no existe un comunicado oficial definitivo del Motagua sobre el alcance exacto de la lesión.

⌚| 57' ¡IMÁGENES SENSIBLES! Romario Da Silva abandona el campo tras grave lesión de tobillo



🐎Olancho FC 0-2 Motagua 🦅



🗓️ Jornada 4 -Triangular

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Romario Da Silva había llegado este año al Motagua tras su paso por el fútbol guatemalteco, donde defendió las camisetas de Antigua GFC y Xelajú MC, club que incluso le dedicó un mensaje de apoyo tras conocerse la noticia.

La impactante escena volvió a poner sobre la mesa los riesgos físicos extremos a los que están expuestos los futbolistas profesionales, incluso en acciones completamente fortuitas y lejos de una jugada violenta.