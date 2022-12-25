Homenaje a Pelé: Santos usará una corona en su uniforme por O Rei

El club Santos brasileño, en el que se inmortalizó y del que sigue siendo el mayor ídolo, usará una corona estampada en su uniforme como homenaje al exfutbolista Edson Arantes do Nascimento "Pelé", hospitalizado desde hace casi un mes en Sao Paulo y cuyo estado de salud se ha deteriorado.

El homenaje a "O rei" fue anunciado este sábado por el presidente del Consejo Deliberativo del conjunto paulista, Celso Jatene, que, en entrevista a una radio, anunció que a partir del próximo mes el escudo estampado en el uniforme estará acompañado por una corona.

"La corona ya estará en la camisa de 2023. El Santos jugará en 2023 con la corona en el distintivo: las dos estrellas (de sus dos títulos brasileños) y una corona en la parte superior del distintivo", afirmó el dirigente.

Según Jatene, esa modificación fue aprobada por el Consejo y los socios del Santos, e incluida en el estatuto del club.

El uniforme con la corona sobre el escudo ya fue utilizada en un partido en octubre de 2019 por el atacante venezolano Yeferson Soteldo, que usa la camisa 10 en el Santos, como un homenaje al "Eterno Camisa 10" en el aniversario de Pelé ese año.

Pese a que el homenaje está previsto desde esa época, el nuevo uniforme para todos los jugadores solo podrá ser usado ahora, tras la inclusión de la modificación en el estatuto del club.

El estado de salud del tricampeón mundial de 82 años concentra la atención en Brasil desde el pasado miércoles, cuando el Hospital Albert Eintein de Sao Paulo, en el que está ingresado desde el 29 de noviembre, informó de un empeoramiento del cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2021 y dijo que el exfutbolista está recibiendo cuidados relacionados con "disfunciones renales y cardíacas".

Tras conocer el empeoramiento de la salud del considerado por muchos como mejor futbolista de todos los tiempos, sus hijas anunciaron que pasarán las navidades en el hospital, al que este sábado llegó también su hijo Edinho.

Pelé fue hospitalizado para evaluar un cambio en el tratamiento de quimioterapia que recibía desde que en septiembre del año pasado le detectaron el tumor de colon.

Días después, el hospital informó que le estaba tratando también por una infección respiratoria que, según sus hijas, padeció a consecuencia de una infección de covid-19.