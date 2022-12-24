Médicos del Santos no descartan tener que hacer un cateterismo al Pato Sánchez

El experimentado mediocampissta uruguayo Carlos Sánchez, del Santos, será sometido a nuevos exámenes para evaluar las "alteraciones cardíacas" detectadas en una primera batería, informó este viernes el club brasileño.

Sánchez, de 38 años y que fue separado de los trabajos de pretemporada hasta un nuevo diagnóstico, será sometido a una tomografía y a otra serie de exámenes el próximo lunes en el Hospital Albert Einstein, de Sao Paulo.

De acuerdo con Guilhermo Dilda, jefe médico del Santos, el club no descarta la posibilidad de un cateterismo y se determinó que el jugador no realice ninguna actividad física, inclusive de gimnasio, hasta pasar por una nueva evaluación.

Dilda indicó a periodistas que Sánchez no tiene dolores o síntomas que lo asocien con los problemas cardíacos detectados en los exámenes rutinarios de pretemporada, pero el cuerpo médico prefiere actuar con cautela y por eso lo separó de los trabajos físicos.

En 2022, con algunas lesiones, el uruguayo disputó 21 partidos y no marcó goles, a pesar de ostentar el rótulo como mayor artillero extranjero en la historia del equipo con 32 tantos en 161 partidos desde su llegada al conjunto del puerto paulista en 2018.

Los exámenes serán realizados en el mismo hospital donde está internado para el tratamiento contra un cáncer de colon el astro Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', de 82 años y mayor ídolo del Santos.

