Pelé presenta "progresión" del cáncer: disfunción renal y cardíaca, según médicos

El exastro brasileño Pelé presenta una "progresión" del cáncer de colon que enfrenta y recibe cuidados para "disfunciones renal y cardíaca", informó este miércoles el hospital de Sao Paulo donde está internado desde hace tres semanas.

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, de 82 años, "presenta una progresión de la enfermedad oncológica y requiere mayores cuidados relacionados a las disfunciones renal y cardíaca", detalló el Hospital Albert Einstein, poco después de que la familia del exfutbolista informara que pasaría Navidad en el centro médico.

"El paciente sigue internado en un cuarto común, bajo los cuidados necesarios del equipo médico", agregó el hospital.

Pelé fue internado el 29 de noviembre para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon detectado el año pasado, y para tratar una infección respiratoria derivada de un contagio reciente de covid, según los médicos y su familia.

En el boletín anterior, del 12 de diciembre, el equipo médico había informado que Pelé mostraba "una mejora de su estado clínico, en especial de la infección respiratoria", pero que continuaba sin una previsión de alta.

Este miércoles, las hijas de 'O Rei', tres veces campeón del mundo con Brasil (1958, 1962 y 1970), dijeron que no volvería a casa para la Navidad.

"Nuestra Navidad en casa fue suspendida. Decidimos junto con los médicos que, por varias razones, será mejor que nos quedemos por aquí, con todo el cuidado que esta nueva familia [del hospital Albert] Einstein nos da", escribió en Instagram Kely Nascimento, una de las hijas del exfutbolista, junto a una selfie tomada con su hermana Flavia Arantes Nascimento en el hospital.

"Transformaremos el cuarto de hospital en un sambódromo (es broma), hasta prepararemos caipiriñas (¡esto no es broma!)", añadió Kely en el mensaje publicado poco antes del boletín médico.

Oraciones

"Como siempre, agradecemos todo el cariño que nos transmiten en Brasil y en el mundo. El amor que le tienen, sus historias y sus oraciones son un consuelo enorme", agregan las hijas de Pelé en la red social.

En las últimas semanas, ambas multiplicaron los mensajes en las plataformas en un intento de tranquilizar a los fanáticos, tras versiones periodísticas que aseguraban que Pelé no estaba respondiendo a la quimioterapia y recibía "cuidados paliativos".

Pelé "está enfermo, está viejito, pero en este momento está internado debido a una infección en el pulmón. Y cuando mejore, vuelve para casa", había asegurado Kely Nascimento en una entrevista con el canal Globo el 5 de diciembre último.

Desde su internación, el legendario exjugador recibió diversos homenajes y deseos de mejora durante el Mundial de Catar.

Según su familia, Pelé acompañó los partidos de Brasil, eliminada en cuartos de final, desde la TV en su cuarto de hospital.

El domingo, Kely publicó una foto de su hermana Flavia masajeando el pie izquierdo de su padre mientras miraba la final entre Argentina y Francia.

Felicitaciones para Messi y Argentina

Tras el triunfo albiceleste, Pelé felicitó en sus redes sociales a Lionel Messi y a la selección Argentina por el tercer título mundial: "Ciertamente Diego está sonriendo ahora", escribió Pelé en alusión al exastro Diego Maradona, fallecido en 2020 a los 60 años.

AFP