Hizo inferiores en Boca, lo quiso Real Madrid y viene desde Racing: la tercera alta de Deportivo Maldonado

Deportivo Maldonado, que se encuentra en la pelea para adueñarse de la punta de la Serie B del Torneo Intermedio y la disputa de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026, aún está en el mercado y logró cerrar la tercera alta para su entrenador Garbiel di Noia: Gonzalo Sosa.

Es un extremo derecho de 21 años ―que también puede jugar por izquierda e incluso de mediocentro― que arriba al conjunto fernandino a préstamo por un año con una opción de compra de dos millones de dólares desde Racing Club de Avellaneda, le confirmaron fuentes del club de Maldonado a Ovación.

En el primer semestre del 2026, Sosa disputó todos los partidos que tiene en su haber como futbolista profesional que fueron siete (tres por el Torneo Apertura del fútbol argentino, uno por la Copa Argentina y tres por la Copa Sudamericana), donde marcó un gol y brindó una asistencia.

Sosa se suma a las dos altas que llevó a cabo Deportivo Maldonado de cara a la recta final de la temporada 2026. Esas fueron: Cayetano Bolzan (Gimnasia La Plata - Argentina) y Lautaro Ibáñez (Terremoto).

Una historia particular

Gonzalo Sosa llega a Deportivo Maldonado y tiene por detrás una historia muy interesante, ya que el talentoso extremo comenzó su carrera en el fútbol haciendo las divisiones formativas en Boca Juniors.

Él vivía en Florencio Varela, pero el viaje a Casa Amarilla le implicaba un largo trayecto que le imposibilitaba ir a entrenar. Es por esto que dejó de formar parte del conjunto Xeneize y apareció la posibilidad de convertirse en futbolista de las juveniles de Racing.

En Séptima División comenzó a deslumbrar y llamó la atención del Real Madrid. Pero en 2021 sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla que lo llevó a estar dos años lejos de las canchas y a eso se le sumó la pandemia del covid 19.

En 2023 volvió para demostrar que era una de las joyitas de la Academia. En 2024 firmó su primer contrato con Racing y en 2026 tuvo su estreno en la máxima división del fútbol argentino de la mano del entrenador Gustavo Costa, ídolo del club de Avellaneda.

Lo que se le viene a Deportivo Maldonado

Gabriel di Noia, DT de Deportivo Maldonado. Foto: @maldosad.

Deportivo Maldoando recibe este sábado a Juventud de Las Piedras en el Domingo Burgueño Miguel, desde la hora 15:00, por la última fecha de la Serie B del Torneo Intermedio. El conjunto que dirige el argentino Gabriel di Noia debe ganar y esperar que el partido entre Montevideo City Torque y Wanderers finaliza igualado para adueñarse del primer sitio de su zona.