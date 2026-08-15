Gustavo Matosas renunció en Danubio y se despidió con un emotivo mensaje: "Hay que saber hacerse responsable"

Unas horas después del empate con Albion en la noche del viernes 1-1 en el Estadio Luis Franzini, Danubio tuvo una doble baja ya que se quedó sin entrenador y también sin director deportivo ya que este sábado, Gustavo Matosas dio un paso al costado.

El técnico de 59 años que quedó nuevamente a cargo del equipo luego de la salida de Leonardo Ramos en una situación que generó malestar en la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol, comunicó este sábado su renuncia a la institución de la Curva de Maroñas.

"Quiero agradecer profundamente a Danubio, a sus jugadores, trabajadores, Comisión Directiva y a toda su gente por este tiempo compartido", comienza diciendo el mensaje con el que Gustavo Matosas se despidió, agregando: "A este club le tengo un cariño enorme y siempre intenté darle lo mejor de mí, con compromiso y poniendo la cara especialmente en los momentos difíciles".

"El fútbol también exige asumir responsabilidades. Tomé decisiones convencido de que eran las mejores para Danubio y, cuando los resultados no llegan, también hay que saber hacerse responsable. Por eso entiendo que hoy lo correcto es dar un paso al costado tanto de la Dirección Deportiva como de la conducción técnica del primer equipo", explicó el entrenador de extensa trayectoria en el fútbol.

Matosas también habló de su trabajo y dijo: "Me voy sin buscar culpables ni excusas. Seguramente me equivoqué, pero siempre actué de frente y queriendo lo mejor para el club. Danubio estaba antes que nosotros y seguirá estando después. Las personas pasamos; las instituciones permanecen".

"Gracias, Danubio. De corazón, todo el éxito para lo que viene", finaliza la carta de despedida de Gustavo Matosas en la Franja, que ahora suma un problema más ya que a la complicada situación en el descenso le agrega el hecho de tener que buscar un nuevo entrenador para afrontar el cierre de la temporada 2026 en la que el objetivo sigue siendo la permanencia en Primera División, algo que tiene bastante complicado de momento.

