Boston River 0-0 Danubio en vivo por el Torneo Clausura: la Franja debe ganar para sumar por el descenso

Boston River recibe a Danubio, desde la hora 19:00, en el inicio de la segunda fecha del Torneo Clausura en el Campeones Olímpicos de Florida. La Franja está urgida de sumar puntos en su afán por salir de la zona de descenso.

Boston River 0-0 Danubio

Hora: 19:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Estadio: Campeones Olímpicos de Florida.

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Mathías Muniz y Federico Piccardo.

Cuarto árbitro: Marcelo García.

VAR: Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez.

Boston River: Bruno Antúnez; Marco Mancebo, Martín González, Mateo Rivero, Jairo O’Neil; Lautaro Vázquez, Rodrigo Saravia; Leandro Suhr, Facundo Muñoa; Facundo Aristegui; Nicolás Siri. DT: Ignacio Ithurralde.

Danubio: Mauro Goicoechea; Enrique Femia, Emiliano Velázquez, Mauro Brasil, Mateo Rinaldi; Alexander Velázquez, Iván Rossi; Enzo Cabrera, Mateo Peralta, Bautista Tomatis; John Kleber. DT: Gustavo Matosas.

Previa

Boston River recibe a Danubio, desde la hora 19:00, en el inicio de la segunda fecha del Torneo Clausura en el Campeones Olímpicos de Florida. La Franja está urgida de sumar puntos en su afán por salir de la zona de descenso.

En ese sentido, el elenco que conduce técnicamente Gustavo Matosas tiene totalmente prohibido no sumar de a tres puntos para que no se le escapen sus rivales.

Los números de Danubio son preocupantes: acumula 10 partidos sin ganar. La última vez fue el 25 de abril ante Nacional por 2-1 en el Gran Parque Central por la fecha 13 del Torneo Apertura. Por eso, el elenco de la Curva de Maroñas tiene que cortar esa racha como sea y, lo peor de todo, viene de sucumbir 1-0 ante Cerro -rival directo en su lucha por la permanencia en Primera-.

El conjunto Sastre, por su parte, arriba a este encuentro con el ánimo en alza después de su gran triunfo 2-1, desde atrás, ante el conjunto tricolor en el Gran Parque Central por la primera jornada del último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Esa victoria le sirvió al equipo que encabeza Ignacio Ithurralde para poner punto final a una seguidilla de siete encuentros sin poder sumar de a tres unidades entre todas las competencias (Liga AUF Uruguaya y Copa Sudamericana).

Asimismo, ganar le permitirá al elenco Sastre poder estirar su ventaja con los equipos que están luchando por continuar en la máxima división del fútbol uruguayo y crecer en la Tabla Anual para soñar con clasificarse a una copa internacional.

