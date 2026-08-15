Qué partidos se juegan hoy, sábado 15 de agosto, por la segunda fecha de Torneo Clausura, hora y dónde verlos

La segunda fecha del Torneo Clausura continua desde las 10 horas en el Tróccoli con un cruce trascendental para Cerro en su lucha por la permanencia. Desde que llegó Alejandro Cappuccio mejoró visiblemente y en las últimas cuatro fechas ha encontrado su mejor versión, ya que cosechó nueve de los 12 puntos, abrió el marcador en cada uno de esos partidos, le anotaron en dos goles y solo recibió cuatro. Viene de vencer a un rival directo como Danubio y se enfrenta a un equipo con una evolución contraria.

Después de hacer un Apertura muy bueno, Albion no sostuvo su rendimiento en el Intermedio ni en el Clausura. Federico Nieves llega con rotación en los últimos partidos y aunque pudo igualar un 2-0 abajo ante Danubio dos fechas atrás lleva cuatro sin ganar (dos empates) y viene de caer ante Liverpool.

Cerro vs. Albion

Alejandro Severo, autor del gol de Cerro ante Danubio por el Clausura. Foto: CA Cerro

Cerro. Y. Irrazábal; D. Suárez, N. Arena, J. C. Guasone, F. Bregante; J. Amaro, A. Macelli, A. Miranda; C. Barros, B. Alemán, A. Severo.

DT: Alejandro Cappuccio.

Albion. S.Jaume; F. Couture, P. Lacoste, F. Puente; P. Alcoba, F.Ginella, S. Costa, J. Álvarez; C. Airala, T. Figueroa o Á. López, H.Toledo.

DT: Federico Nieves.

Estadio: Luis Tróccoli.

Hora: 10:00

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Nicolás Tarán y Juan Álvarez.

Cuarto: Leandro Lasso.

VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández.

Juventud vs. Montevideo City Torque

La fecha seguirá a las 13:00 en el Parque Artigas. Juventud apenas ganó uno de los últimos nueve encuentros que disputó. Fue la victoria cable ante Albion pero a partir de ahí empató con Deportivo Maldonado y luego con Cerro Largo. Hoy tiene una chance inmejorable en su casa y ante un Montevideo City Torque que jugará con varios suplentes, pensando en la vuelta de los octavos de final de la Sudamericana que el Ciudadano juega el miércoles tras vencer 1-0 a Tigre en Victoria.

Juventud de Las Piedras. S. Sosa; F. Barrandeguy, P. Pernicone, K. Rolón, M. Más; L. Roldán, R. Peralta, R. Chagas; B. Larregui, G.Pereiro, F. Mimbacas. DT: Sergio Blaco.

MC Torque. F. Torgnascioli; E. Agüero, K. Silva, J. Tarán, E. Busquets; P. Siles, G. Montes, L. Duré, J. Quintana, N. Da Silva, R. Lecchini. DT: Marcelo Méndez.

Estadio: Parque Artigas.

Hora: 13:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Heber Godoy.

Cuarto: Federico Río.

VAR: Andrés Cunha y Diego Riveiro.

Gastón Pereiro celebra con sus compañeros su gol para Juventud de Las Piedras ante City Torque. Foto: @JuventudUy.

Racing vs. Nacional

Estadio: Centenario

Hora: 16:30.

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Agustín Berisso y Marcos Rosamen.

Cuarto: Augusto Olmos.

VAR: Leodan González y Héctor Bergaló.

Wanderers vs. Cerro Largo

El resultado entre Cerro y Albion será clave para el juego que cierra la jornada, ya que Wanderers estará a la espera de una caída del Villero. El Bohemio viene de ganar ante Defensor y está haciendo una campaña sorprendente. Ganar le permitirá acortar distancia con Cerro Largo, su rival de esta noche, a quien tiene por arriba en el Descenso.

Wanderers. A. Buffa; N.Furtado, F. Formiliano, N. Cabral, L. Zazpe; L.Cosentino, J.Alberti, S. Benítez, J. Urretaviscaya; J. Luna, J. Zeballos.

DT: Mathías Corujo.

Cerro Largo. P. González; A. Hernández, N. Ramos o L. Correa, A. Piegas, F. Acosta; M. García, S. Assis, S.Marcel; A. Pandiani, D. Daguerre, G. Viera.

DT: Danielo Núñez.

Hora: 19:30.

Estadio:Parque Viera.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Kevin Fontes.

Asistentes: Carlos Barreiro y Matías Rodríguez.

Cuarto: Ruben Umpiérrez.

VAR: Christian Ferreyra y Andrés Nievas.