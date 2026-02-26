Guaraní 1-2 Juventud de Las Piedras por Libertadores: otra heroica clasificación del pedrense en el exterior

Volvió a hacer historia en el exterior. Juventud de Las Piedras estaba obligado a ganar en Asunción para clasificar a la tercera fase de la Copa Libertadores y asegurar, al menos, un pasaje a la Copa Sudamericana. Debía vencer a Guaraní, con quien había empatado en Montevideo sin goles, y lo hizo otra vez en los minutos de descuento, como en la fase anterior ante Universidad Católica de Ecuador. Otra hazaña del pedrense con goles de Federico Barrandeguy y Ramiro Peralta, y la figura estelar de Sebastián Sosa que sostuvo el equipo en los peores momentos.

Primer tiempo:

El equipo pedrense no tuvo miedo de salir a buscar el partido, aún jugando como visitante. En los primeros minutos, Juventud se paró en tres cuartos de cancha de Guaraní que no pudo aprovechar un contragolpe, mientas que Juventud le dio un susto a los locales en una presión que casi termina en gol en contra por un mal control de Gaspar Servio.

Juventud volvió a acercarse después de una pelota que Bruno Larregui se llevó de guapo hasta el área, terminó con un centro y un remate de Agustín Alaníz que fue bloqueado. Corría un cuarto de hora.

"El juego de ellos es adentro, cerremos esos espacios", pidió Sebastián Méndez en la pausa de hidratación. "Vamos a hacer los goles, hay muchas oportunidades", exclamó Víctor Bernay. Y Guaraní tuvo esas chances.

Pasada la media hora Sebastián Sosa tuvo una gran atajada con el pie ante un remate de Alexandro Maidana y enseguida se quedó con un cabezazo de Richard Torales tras un centro de Derlis Rodríguez. El arquero de Juventud se transformaba en figura y Méndez tuvo que mandar un cambio obligado. El argentino Patricio Pernicone había quedado sentido tras un choque con Sosa y Martín Cáceres ingresó en su lugar.

Rodrigo Chagas de Juventud de Las Piedras y Alexandro Maidana de Guaraní en el partido entre ambos en Asunción por Copa Libertadores. Foto: AFP

Segundo tiempo:

El complemento no pudo comenzar de la mejor manera para Juventud. Un envío largo complicó al fondo de Guaraní y Sebastián Zaracho se fue expulsado luego de agarrar y detener la carrera de Bruno Larregui que se metía al área. Mal negocio para el Aborigen porque, de ese tiro libre al borde del área, Federico Barrandeguy dejó a Gaspar Servio de estatua con su segundo gol en la copa.

El pedrense estaba arriba en la serie y con un hombre más, pero la alegría duró poco. Guaraní fue con orgullo en busca del empate y lo consiguió con un penal a favor. Mano del Pelado Martín Cáceres en el área y el arquero Gaspar Servio cambió por gol.

"Vamos a hacer que la superioridad nos valga, vamos a circular más rápido. ¡Dale que lo tenemos el partido!", exclamó Méndez en la charla técnica durante la pausa de rehidratración mientras que Víctor Bernay dijo: "Tenemos que correr. Los estamos matando con la transición". Y tenía razón, aún con un hombre menos, Guaraní tenía más situaciones cuando tomaba a Juventud retrocediendo y saltaba líneas rápidamente.

En uno de esos contragolpes, el Aborigen casi aprovecha. Con el equipo pedrense acomodándose en defensa, los paraguayos movieron la pelota de derecha a izquierda y la jugada terminó con un remate de Matías López que reventó el horizontal y milagrosamente la pelota pegó en la mano de Sosa en el rebote y volvió a quedarle al arquero de Juventud, que se confirmó como figura a los 89 cuando sacó del ángulo un remate de Agustín Manzur, que había ingresado dos minutos antes.

No quedaba nada, corrían casi 93 minutos y Juventud tenía una transición defensa-ataque. Fue la que terminó mejor el equipo de Sebastián Méndez. De Peralta para Agustín Alaniz, centro muy medido para Bruno Larregui, enorme tapada de Servio y Ramiro Peralta, que la había empezado, llegó por el segundo palo para anotar un tanto agónico y poner un pie en la segunda fase.

Guaraní 1-2 Juventud de Las Piedras

Guaraní: Gaspar Servio; Daniel Pérez, Imanol Segovia, Sebastian Zaracho, Alexandro Maidana; Patricio Tanda; Diego Fernández, Luis Martínez (54' Thiago Servin), Matías López, Derlis Rodríguez (87' Agustín Manzur); Richard Torales (81' Ivan Ramírez).

DT. Víctor Bernay.

Juventud: Sebastián Sosa, Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Pernicone (36' Martín Cáceres), Emmanuel Mas; Leonel Roldán (75' Fernando Mimbacas), Rodrigo Chagas; Pablo Lago (75' Gonzalo Gómez), Agustín Alaniz, Renzo Sánchez (61' Ramiro Peralta); Bruno Larregui.

DT. Sebastián Méndez.

Amarillas. Tanda, D. Rodríguez, I. Segovia (G); Lago, Roldán, Peralta (JUV). Rojas. 47' Sebastián Zaracho (Guaraní); Pablo Lago (banco) (Juventud)

Goles. 50' Federico Barrandeguy (0-1); 56' Gaspar Serbio (1-1) 93' Ramiro Peralta (2-1).

Árbitro. Cristian Garay (Chile)

Estadio. Defensores del Chaco.

La previa:

El equipo pedrense viene de eliminar a Universidad Católica de Ecuador en la primera fase después de haber perdido en el estadio Centenario 1-0 y haber forzado la definición por penales tras un 4-3 a favor en la altura de Quito en el tiempo regular.

Guaraní ingresó al torneo a partir de esta segunda fase y no fue un rival fácil para los dirigidos por Sebastián Méndez en el partido de ida. Fue un tiempo para cada uno con el Aborigen dominando las acciones en la primera parte y el pedrense mejorando mucho a partir del ingreso de Fernando Mimbacas para formar un doble '9' con Bruno Larregui pudiendo recostar a Pablo Lago sobre banda derecha. Esta noche el equipo paraguayo tendrá más responsabilidad, la serie está igualada, juegan de local y tendrán que hacerse cargo del protagonismo. Pero enfrente estará Juventud y el equipo de Las Piedras ha demostraron que sus convicciones se mantienen sin importar la cancha o el rival.