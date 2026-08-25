Gastón Martirena es nuevo jugador de Nacional y podría debutar frente a Peñarol en el clásico del Clausura

Se cumplió el anhelo del dirigente y el sueño del futbolista: Gastón Martirena es nuevo jugador de Nacional y llega para reforzar al Bolso en lo que resta de la temporada 2026 y de cara a la próxima campaña teniendo en cuenta que su llegada se saldó a través de un préstamo hasta mediados de 2027 desde Racing de Argentina.

El lateral o volante por derecha llega de esta forma al club que en otras ocasiones ya lo había sondeado, pero al que no pudo arribar por distintos motivos. En esta última ocasión fue porque Santos había negociado con el equipo de Avellaneda y las chances de emigrar al fútbol norteño eran grandes, pero la operación no se dio y el uruguayo se quedó en Argentina.

Eso reflotó las intenciones y la ilusión de Nacional que terminó adquiriendo el futbolista con una cesión y suma así en su plantel a un jugador que adoptó gran experiencia en los últimos años y que destacó con la camiseta albiceleste con la que disputó 109 partidos marcando 12 goles y aportando 14 asistencias.

A su vez, jugando en el equipo argentino ganó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, dos títulos que se suman a los tres que había obtenido en Liverpool, club del que surgió y en el que disputó 91 partidos con ocho goles y siete asistencias. Con el negriazul alzó el Torneo Clausura 2021, el Torneo Apertura 2022 y la Supercopa Uruguaya 2023.

Gastón Martirena en Racing. Foto: Prensa Racing.

"Desde chico, cuando jugaba en las juveniles de Liverpool iba a ver a Nacional y fui socio desde chico. Mi familia es muy enferma de Nacional", confesó el lateral en su momento en el programa de streming Fútbol del Weno.

Su arribo y el hecho de que esté en plena competencia es lo que le abre las puertas para poder estar incluso en el clásico ante Peñarol del próximo domingo 30 de agosto cuando se crucen en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo.

En Racing, donde perdió pie luego del arribo del entrenador Juan Pablo Vojvoda, fue suplente en siete de los últimos ocho partidos de la Academia —los que lleva dirigidos el reemplazante de Gustavo Costas— ya que solo disputó el encuentro frente a Tigre en el que sumó 45 minutos, más allá de que entrenaba a la par de sus compañeros y llega con ritmo de juego.