Furor por la selección uruguaya en su partida rumbo a Corea: japoneses con mate, autógrafos y el vendaje de Torreira

La selección uruguaya partió este viernes rumbo a Corea del Sur tras lo que fue la caída 3-1 a manos de Japón en el marco de la gira de amistosos por Asia. No fue el debut soñado para Diego Forlán que lamentó que el resultado no se ajustara con el trámite del partido pero a Cachavacha, que para el juego ante los nipones apenas tuvo un entrenamiento con el plantel completo, aún le quedan dos juegos para cambiar la imagen.

Muchos japoneses aguardaron por el plantel de Uruguay en la previa a su partida a Corea del Sur. Foto: @Uruguay

En la previa a la partida de la delegación a Seúl, decenas de fanáticos japoneses se hicieron sentir en las afueras del hospedaje celeste con camisetas de varios de los jugadores. Incluso apareció la '10' del propio Forlán y la de Flamengo de Giorgian de Arrascaeta.

Cambio de sede, nos vamos a Corea del Sur 👋🏼 pic.twitter.com/ATXCcvnZiV — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 25, 2026

Muchos de los futbolistas firmaron autógrafos y se tomaron fotos con los presentes, destacando algunas de las imágenes que compartió Uruguay en sus redes: Lucas Torreira con los dedos vendados o un japonés con mate en brazos, sacándose una selfie con Ronald Araujo.

Lucas Torreira firmando autógrafos. Foto: @Uruguay.

Muchos japoneses aguardaron por el plantel de Uruguay en la previa a su partida a Corea del Sur.Foto: @Uruguay.

Foto: @Uruguay.

La Celeste arribará este mismo viernes en el país a Corea del Sur para enfrentar a su selección el lunes 28 en un encuentro que comenzará a las 08:00 de la mañana de Uruguay en el Estadio Mundialista de Seúl. La delegación se hospedará en el Mayfield Hotel Seoul, en las afueras de la capital.

El último amistoso de la Celeste de Forlán será ante India, el martes 6 de octubre a las 10:30 en el Estadio VYBK en Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental y una de las ciudades más importantes y pobladas de la India.

Los partidos son transmitidos en vivo a través de AUFTV, DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y cables del interior.

La lista de convocados de Diego Forlán

Diego Forlán junto a su cuerpo técnico en la previa del partido entre Japón y Uruguay. Foto: @Uruguay.

Arqueros: Santiago Mele, Christopher Fiermarín y Thiago Cardozo.

Defensas: Guillermo Varela, Nahitan Nández, Santiago Mouriño, Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, José María Giménez, Juan Rodríguez, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria y Joaquín Piquerez.

Volantes: Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal, Lucas Torreira, Emiliano Martínez (por Federico Valverde), Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Giorgian de Arrascaeta.

Delanteros: Martín Satriano, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Darwin Núñez.

Entre las principales novedades de la nómina están las presencias de jugadores como Thiago Cardozo, Juan Rodríguez y Facundo Bernal, así como también retornos de la talla de Nahitan Nández y Lucas Torreira. A su vez, vuelven a la nómina otros futbolistas como Christopher Fiermarín, Santiago Mouriño y Martín Satriano.