Forlán dio la conferencia en inglés previo a India-Uruguay y advirtió sobre el rival: "Hay que tener cuidado"

India y Uruguay se enfrentarán este martes 6 de octubre desde las 10:30 de Uruguay en el Estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) de Calcuta, también conocido como estadio Salt Lake. Será el tercer encuentro de Diego Forlán como entrenador de la selección mayor en la gira por Asia y el segundo entre ambas selecciones, tras el jugado en febrero de 1982 que se saldó con victoria de la Celeste por 3-1.

En este contexto, Cachavacha habló en conferencia de prensa, la cual brindó en un fluido inglés, se refirió al rival de turno y recordó su estadía en India, cuando jugaba para el Mumbai City. “Han pasado casi 10 años desde que vine por primera vez. Pasé seis meses aquí y es un país realmente agradable con muchos buenos futbolistas. Es muy lindo estar acá de nuevo pero en un rol diferente, como entrenador del equipo nacional”, expresó.

"En nuestro primer partido de esta ventana internacional jugamos solo un día después de conocernos y no creo que mereciéramos perder (3-1 ante Japón) pero el fútbol es así. Para este partido contra India tuvimos más días para trabajar juntos y descansar", declaró Forlán, y añadió: "Como selección nacional respetamos a todos los equipos, no importa si la gente piensa 'este rival es más fácil'. Todos los juegos son difíciles para nosotros, pero para el rival también. Creo que es bueno que la selección de India juegue este tipo de partidos, deberían jugar más en el futuro para seguir mejorando".

El DT confesó que visualizó el partido del sábado en el que India cayó goleado 4-0 ante la Canarinha y afirmó: "Vimos que India tiene algunos buenos jugadores, son un equipo fuerte. Hay que tener cuidado. Si les damos espacio, pueden hacer daño. Es un lindo juego para nosotros”.

“Ser el entrenador de un equipo como Uruguay conlleva presión, tenés que hacer que el equipo gane, que juegue bien, pero la presión siempre es parte de tu carrera como profesional del fútbol”, cerró sobre el rol que tendrá hasta marzo de 2027.

India, ubicado en el puesto 183 del ranking FIFA, venía de igualar 1-1 ante Panamá, pero poco pudo hacer ante Brasil, que se impuso por goleada 4-0 el sábado.

El partido será transmitido en vivo a través de AUFTV, DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y cables del interior.

Forlán cuenta ahora con 21 de los 26 convocados en el origen, ya que a los desafectados por lesiones Sebastián Cáceres, Giorgian de Arrascaeta, Mathías Olivera y Martín Satriano, se suma la baja de Brian Rodríguez por falta de hojas libres en su pasaporte.