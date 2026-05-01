Fénix vs. Oriental por la final del Torneo Competencia de la Segunda División Profesional: hora y dónde ver

La Segunda División Profesional tendrá este sábado a su primer campeón de la temporada. Fénix y Oriental de La Paz definirán el Torneo Competencia desde las 20:30 horas en el Estadio Luis Franzini, en una final que además pondrá en juego algo más que un trofeo: el ganador asegurará un lugar en los playoffs por el tercer ascenso a Primera División en caso de no conseguir uno de los boletos directos. El partido se podrá ver en vivo por DSports, AntelTV y Disney+.

El equipo albivioleta, dirigido por Carlos Canobbio, se metió en la definición luego de quedarse con la Serie A con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y una derrota. Fénix aseguró el primer puesto en la última fecha, desplazando a Huracán de Paso de la Arena por una unidad. Para Canobbio, además, puede ser un nuevo festejo en este torneo tras haber conquistado el Competencia 2023 con Progreso.

Del otro lado estará Oriental de La Paz, que llega con la mejor campaña de la fase de grupos. Los dirigidos por Darío Flores ganaron la Serie B con 13 puntos, tras cosechar cuatro triunfos, un empate y una sola caída, y sellaron su clasificación a la final con una fecha de anticipación, dejando atrás a Plaza Colonia.

Los probables 11 titulares de Fénix son: Nahuel Suárez; Esteban González, Guillermo Pereira, Andrés Barboza y Diego Rosa; Nicolás Prieto, Gonzalo Andrada y Matías Cabrera; Nahuel de Armas, Sebastián de Marco y Gastón Colman.

El equipo titular de Oriental, en tanto, formaría con: Lucero Álvarez; Ángelo Gabrielli, Nicolás Kozlovsky, Kauê Marques y Enzo Vlaeminch; Facundo Briñón, Renato Alexandrinho y Cristian Franco; Martín Vallejo, Nahuel Gómez y Bruno Motta.

El encuentro será arbitrado por Andrés Martínez, acompañado por Marcos Rosamén y Sebastián Schroeder como asistentes, Juan Cianni como cuarto árbitro y Yimmy Álvarez junto a Daniel Rodríguez en el VAR.

Las entradas cuestan $200 para socios de cualquiera de ambos clubes y $400 para público general. En caso de empate tras los 90 minutos, habrá alargue y, de persistir la igualdad, penales para definir al campeón.