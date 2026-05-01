Liverpool solo le dio la tribuna cabecera visitante a Danubio, que arremetió: “Una decisión intempestiva”

La previa del partido entre Liverpool y Danubio por la fecha 14 del Torneo Apertura ya generó ciertos movimientos entre los dos clubes y fue porque el Negro de la Cuchilla solo le otorgó la tribuna de la cabecera visitante del Parque Viera a la Franja. En ese sentido, el elenco de la Curva de Maroñas se expresó por esto a través de sus redes sociales.

“Danubio Fútbol Club informa a sus socios, hinchas y público en general que, para el partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 a disputarse en el Estadio Parque Viera, Liverpool FC ha dispuesto asignar a nuestra institución únicamente la Tribuna cabecera visitante del escenario”, inicia el texto que difundió el equipo franjeado.

Bajo esta situación, la institución franjeada expuso que tuvo charlas con Liverpool para poder cambiar esa resolución, aunque no tuvo buenos resultados. “Asimismo, se deja expresa constancia de que Danubio FC no ha tenido responsabilidad ni injerencia alguna en la determinación de dicha distribución, tratándose de una decisión intempestiva, unilateral e irreversible del club organizador que nos fue comunicada en las últimas horas. En tal sentido, y pese a las intensas gestiones realizadas por nuestra institución a efectos de rever la medida, Liverpool FC no varió su posición”, expresa.

“Agradecemos la comprensión de todos y exhortamos más que nunca a nuestra parcialidad a acompañar al equipo y a alentarlo con el respeto y la conducta que nos caracteriza”, cierra el comunicado del elenco que viene de vencer a Nacional por 2-1 en el Gran Parque Central.

Danubio Fútbol Club informa a sus socios, hinchas y público en general que, para el partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 a disputarse en el Estadio Parque Viera, Liverpool FC ha dispuesto asignar a nuestra institución únicamente la Tribuna cabecera… pic.twitter.com/WpPhkLjn7X — Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) May 1, 2026

Liverpool, por su parte, viene de igualar 1-1 frente a Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas en lo que fue el último encuentro de Gustavo Ferrín como entrenador interino del equipo para volver a su rol como gerente deportivo.

Cómo adquirir las entradas para el partido entre Liverpool y Danubio

Las entradas para el duelo de Liverpool contra Danubio de este sábado en el Parque Viera, desde la hora 18:30, por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 se podrán adquirir a través de cobraticket.

Los socios del Negro de la Cuchilla ingresarán gratis y los no socios deberán pagar 300 pesos en la tribuna local, en tanto que los socios de la Franja tendrán que abonar 300 pesos para ir a la tribuna visitante y los generales: 450 pesos.

Será el estreno de Jorge Fossati

Jorge Fossati cuando fue campeón de la Liga 1 en 2023 con Universitario de Deportes. Foto: Universitario.

El partido entre Liverpool y Danubio tendrá otro condimento especial y es que será el debut oficial de Jorge Fossati al mando del equipo negriazul. Tras la salida de Camilo Speranza y el interinato de Gustavo Ferrín de tres encuentros en el Torneo Apertura, el Flaco llega para ser el director técnico del Negro de la Cuchilla para volver al fútbol uruguayo después de cuatro años.

La última experiencia del entrenador de 73 años en el medio local fue en Danubio entre 2021 y 2022. Antes tuvo un segundo paso por River Plate, desde 2019 a 2021. Tras eso partió a Perú para primero dirigir a Universitario, luego la selección peruana y nuevamente Universitario.

