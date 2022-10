Federico Valverde con Ovación: su deseo de ganar el Mundial, el click que hizo y qué opina de que lo comparen con Gerrard

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Federico Valverde pasa por un gran momento en lo futbolístico y lo emocional, así lo admitió al conocer que ganó el trofeo a jugador del mes en LaLiga española.

El Halcón anotó varios goles y tuvo una muy buena actuación tanto en el Real Madrid como en los partidos de la selección uruguaya. Además, el futbolista es la nueva imagen de Pedidos Ya y asegura que su pedido para este año es “traer la copa dorada” a Uruguay con el resto de la celeste.

Ovación, junto a otros medios, participó de una conversación con el futbolista. A continuación, lo más destacado de la entrevista:

— Hace algunos días comentabas que estás en un muy buen momento futbolístico y emocional y que hiciste un cambio para lograrlo: ¿Cómo fue ese proceso?

— Ese cambio siempre viene cuando tenés resultados negativos o malos; ahí es cuando decís: ‘Bueno, tengo que hacer un click y cambiar determinadas cosas’. Fue con la ayuda de otras personas que están a mi alrededor y que son las que me dan esas palabras de aliento para ir cambiando de cabeza y físicamente, para ir mejorando en todos los aspectos y creo que eso me dio buenos resultados. Me hizo seguir creciendo como jugador y como persona. Hoy por hoy se están viendo cosas buenas, resultados positivos y cuando mirás estadísticas también mejorás bastante. Entonces creo que el cambio fue bastante bueno.

— ¿Qué es lo que necesitabas modificar y qué cambió exactamente?

— Incorporé trabajo con nutricionista y una parte de coaching para que me ayudara a manejar diferentes sensaciones dentro y fuera de la cancha. Aprendí a manejar esos impulsos dentro del campo; a veces la presión, los nervios o un error en la cancha te pueden afectar y, obviamente, a cada jugador o persona le afecta diferente. A mi me afectaba de una forma que capaz que no me dejaba llevar el partido a donde yo quería o controlar mi cabeza, tenerla más tranquila. Entonces con el coaching empecé a trabajar en ese aspecto. Por su parte, el nutricionista me apoyó para mejorar la forma de comer, empecé a alimentarme mucho mejor, tener un descanso mucho más tranquilo y creo que eso también fue de gran ayuda.

— ¿Cuál es tu principal diferencia con lo que era tu alimentación en Uruguay?

— Fue un cambio radical para mí. En casa, sin matar a mi madre, siempre la comida era de ella y quieras o no, no la hace perfecta para un deportista, para que pueda mantener un nivel muy bueno. Obviamente la hace con todo el cariño y el corazón y siempre a nosotros, a los hijos, nos encanta. Cuando salís de Uruguay y llegás al Madrid sino cambiás la alimentación o te mantenés siempre un nivel óptimo, creo que no te da para pelear un lugar con los mejores del mundo. La alimentación también ayuda en las lesiones, si comés bien son menos y eso queda demostrado. Cuando salís de Uruguay tenés otras realidades, enseñanzas, diferencias que te hacen hacer ese click para mantenerte con los mejores y peleando un lugar con Luka Modric, Tony Kroos o Casemiro. Eso fue lo que me ayudó, también, a cambiar mi cabeza.

— ¿Cuánto te cambia jugar como externo, como lo hacés en Real Madrid, o por el medio, como en la selección uruguaya?

— Me siento muy bien en el medio, creo que es donde más puedo demostrar mis cualidades, donde más puedo potenciarlas y donde más puedo ayudar, también, a todo el equipo que es en defensa y en ataque. Me gusta colaborar con todos. A veces de extremo, esa opción no corre. Podés ayudar al lateral, al volante por ese lado e intentar llegar al área para sumar la asistencias o goles. A mí me cambia bastante porque creo que cuando estás en el medio tenés más libertad; cuando jugás por banda, estás un poco apretado sobre la línea y no tenés el campo de frente, muchas veces lo mirás de costado y creo que eso a veces me afecta porque necesito tener una visión más grande para poder ver a cada jugador cuando tira un desmarque o una diagonal. A su vez, en defensa, me siento mejor parado para defender. Creo que de a poco me voy adaptando, aprendiendo y pido consejos o ayuda a compañeros, cuerpo técnico y me las están dando. Creo que eso también me está sirviendo para para seguir creciendo como jugador, para seguir creciendo como persona y para abrir otra posición para darle más opciones al entrenador y creo que eso me ayuda también a mí.

— Con lo poco que falta para el Mundial, ¿Se toman de forma distinta estos partidos que vienen con el Real Madrid en la pelota dividida o hay un cambio de chip con el Mundial?

— No es que no me cuide para no jugar con Uruguay y tampoco puedo faltarle el respeto al Real Madrid, no yendo a una dividida para ganarla o no ir a una pelota como si fuera la última. Ese es el carácter del jugador uruguayo, de Sudamérica, siempre ir hasta lo último. Obviamente te genera un poco de miedo el lesionarte cuando falta cada vez menos para el sueño de cualquier futbolista, que es jugar un Mundial. A veces también tenés miedo de lesionarte, sabés que un desgarro o tirón, que Dios quiera no pase, puede afectarte mucho porque llegarías sin partidos al Mundial. Creo que eso hay que enfrentarlo con valor y ganas sabiendo que no puede pasar y trabajando bien y el doble para llegar bien al Mundial y que no pasen esas cosas.

— Los últimos cuatro mundiales los ganaron selecciones europeas, ¿cómo ves las chances para los equipos sudamericanos, especialmente Uruguay?

— Estamos muy ilusionados y con muchas ganas, creo que alimentamos esa ilusión que a veces nos falta o nos faltaba para poder conseguir lo más soñado, lo más lindo que quiere un jugador y el uruguayo, que es ganar la Copa del Mundo. Estamos trabajando para eso, cada vez falta menos, hay que trabajar más y más para poder luchar por lo que más queremos. Sabemos que los países europeos tienen muy buenos jugadores y muy buenos equipos, están bien trabajados. Hoy por hoy cualquier selección te da pelea y si se plantea bien un partido y, con un poco de suerte, creo que se puede llegar lo más lejos en el Mundial, cualquier selección, no solo nosotros, cualquiera. Nosotros tenemos la ilusión de ganar la Copa del Mundo y llevarle ese regalito a todo el país que tanto se merecen.



—Quedaste afuera del Mundial de Rusia en 2018 en los últimos cortes, ¿Cómo llevás hoy el ser junto con Rodrigo Bentacur y Ronald Araujo los líderes de esta selección?

— Creo que es algo lindo que tu nombre cargue con esa presión, que a veces es lindo tenerla. Tampoco voy a mentir, hay veces que genera nervios, porque uno siempre quiere dar lo mejor o quiere ser ese imagen de hacer las cosas bien, para todo el país, equipo, los compañeros. y para todas esas personas que miran cada partido. Creo que también es lindo tener esa responsabilidad porque también te lleva a mantener la cabeza bien concentrada y el trabajo duro, para dar lo mejor y más por el compañero y por el equipo. Me tocó vivir el Sub 20, también con esa responsabilidad de que yo venía de un equipo de Europa y cargaba, capaz, muchas cosas sobre mí. Me lo tomé bien y lo supe llevar. Obviamente no es lo mismo, creo, un Mundial Sub 20 que un Mundial de la mayor, pero bueno, estoy muy ilusionado de poder llevar ese peso al Mundial. También tengo que ser consciente que no juega uno solo, sino que jugamos todos, 11 más los que les toca entrar y el cuerpo técnico también; esto se se juega en equipo por algo es es así el fútbol, entonces también tengo que tener eso en mi cabeza y creo que todos juntos, vamos a pelear y luchar por el mismo objetivo. Mientras más unidos estemos creo que más cosas importantes vamos a lograr.

— ¿Cuáles son los principales pedidos que te hace Diego Alonso en esta recta final de cara al Mundial?

— En lo personal me pidió diferentes responsabilidades dentro del partido de uno y de otro. Contra Irán jugamos con una alineación que me dejaba soltarme más, también fue un partido diferente que pudimos mantener la pelota más arriba y eso te genera estar más cerca del arco rival, a los medios y a todos. En el segundo con Canadá fue diferente, ellos presionaban bastante arriba y nuestro planteamiento fue intentar sacar el balón con Rodri (Bentancur), con los Cáceres (Sebastián y Martín) y con De la Cruz suelto por el medio. Contra Irán creo que manejamos bien la pelota, pero no faltó llegar bien o sólidos arriba, concretar bien las jugadas, que tuvimos bastantes, pero no lo logramos. Con Canadá creo que hicimos todo bien, los primeros 45 minutos fueron muy buenos, no solamente jugamos bien con la pelota, sino que también llegamos arriba, con muchos espacios y diagonales de los delanteros, Luis muchas veces bajaba a descargar, Darwin iba al espacio y Canobbio bajaba a ayudar a nosotros a los medios, a la defensa y a su vez también llegaba arriba con mucho aire, con el Bola (Nicolás De la Cruz) fue el que nos dio esa libertad de cada vez que lo encontramos a él, siempre tenía, mucho espacio para correr con la pelota y muchos pases de calidad. A nivel de equipo creo que tampoco se puede hacer mucho. Estábamos probando, muchos jugadores estaban debutando, el técnico tiene muchas cosas que ver y así fue para eso están estos amistosos. Creo que los resultados es lo de menos, lo importante es todo lo que probó el entrenador y todo lo que pudo cambiar para ir viendo cosas.

— ¿Qué opinás de la comparación con Steven Gerarrd?

— Sí, es espectacular que te comparen con un jugador así, con una estrella, un ídolo mundial, no solo de Liverpool. Es espectacular, me veo características de él, obviamente no voy a decir que no, pero uno siempre mira por lo de uno, yo también quiero dejar mi nombre y mi huella en el mundo del fútbol, no solo en el Madrid también en la selección. Quiero ser reconocido por muchos lados en el mundo por mi forma de jugar, por mi impulso a ir hacia arriba, hacia abajo, marcar goles de afuera al área como lo hacía Gerarrd, pero quiero dejar también mi huella. Es lindo porque te tiene que servir de motivación que te comparen con un jugador así, que me sirva de también de orgullo, de que me están viendo cosas de una persona tan importante dentro del fútbol. Entonces creo que me tiene que servir para seguir aprendiendo a seguir creciendo.

—Ancelotti te dio mucho más confianza este año, ¿Cómo lo sentiste y cómo te apropiaste de ese rol que tenés en el Real Madrid de protagonista absoluto?

​

—Es lindo cuando un entrenador con tanta trayectoria, que ha pasado las mil y una dentro del fútbol, esté dispuesto a darte consejos, ayudarte y, a su vez, pulirte como una pieza importante dentro del equipo. Trato de escucharlo cada día, él a veces simplemente con una mirada ya te está diciendo muchas cosas y eso te hace crecer como jugador, como persona. Ahora me está dando y me lo dio bastante a finales de la temporada pasada, el protagonismo de ser un jugador clave en el equipo, que me utiliza en diferentes posiciones, eso quiere decir que siempre quiere que sea parte del 11 y eso me tiene que ayudar, en todo; cuando a veces no me toca jugar como por ejemplo, ayer, por lo general antes me enojaba. Soy un jugador que le gusta jugar siempre, no le gusta tener descanso, pero bueno, hoy por hoy aprendí también a llevar esos minutos de jugar menos, trato de pulirlo al máximo y saber que para el entrenador soy importante y que tengo que seguir en ese camino de seguir mejorando, participando en cada partido y seguir subiendo las estadísticas, que no lo puedo retirar yo (risas).