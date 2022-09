Valverde sobre lesión de Araujo: "Sabemos la clase de profesional que es, me toca sufrirlo en España"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Federico Valverde, volante del Real Madrid y la selección uruguaya, opinó sobre la situación de Ronald Araujo, que sufrió una avulsión en el tendón del aductor largo de la pierna derecha y tiene casi descartada su presencia en el Mundial de Qatar 2022. El zaguero fue operado exitosamente este miércoles en Finlandia.

"En lo personal, me dejó triste, porque uno quiere que un compañero de selección y colega en Barcelona que no se lesione, que siempre esté dispuesto a dar lo mejor", dijo a AUF TV el Halcón tras el triunfo 2-0 frente a Canadá.

Rivales en sus equipos en España y compañeros en la selección, Valverde le envió un mensaje de aliento: "Sabemos la clase de profesional que es. Me toca sufrirlo en España, solo podemos desearle lo mejor, apoyarlo. Ahora se va a dedicar al 100% para llegar al Mundial y estar con nosotros".

Respecto al partido, Valverde manifestó que se sintió "cómodo" jugando en el doble cinco con Rodrigo Bentancur. "Me encanta llegar arriba, colaborar con goles y asistencias o creando más jugadas de ataque", dijo.



"Me sentí bastante cómodo, me puse más para armar al equipo. Intentamos jugar más con Rodri, para que se soltara más De la Cruz y el Bola con espacios es un grandísimo jugador, lo demostró cuando tuvo espacios para correr, que hicimos varias jugadas con él", finalizó.