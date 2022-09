Ronald Araujo fue operado en Finlandia y Barcelona le envió un particular mensaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles, como estaba previsto, Ronald Araujo se operó en Finlandia luego de la avulsión que sufrió en el tendón del aductor largo de la pierna derecha en el juego frente a Irán del pasado viernes.

El zaguero que se terminó decantando por la intervención tras una reunión con Xavi Hernández (su técnico en Barcelona) y Richard Pruna (médico del equipo blaugrana) pasó con éxito por el quirófano.

El futbolista fue operado por el finlandés Lasse Lempainen, médico de confianza del Barcelona y el club, a través de un comunicado afirmó: "Es baja y su evolución marcará su disponibilidad.

En la selección no querían que el jugador pasara por el quirófano para que realizara un tratamiento alternativo y pueda llegar a pesar de no tener rodaje y con los días justos. La lesión se estima que lleva un tiempo de recuperación cercano a los dos meses. Operarse o no operarse no le garantizaba estar en el Mundial, pero someterse a la intervención sí le daba la tranquilidad de evitar futuras recaídas.

"A Ronald se lo dije en privado, lo voy a esperar", afirmó Diego Alonso en diálogo con AUFTV al término del juego ante Canadá con la ilusión de que el zaguero pueda estar en la Copa del Mundo.

"Luego de consultarlo con varios profesionales, decidimos que lo mejor es la intervención quirúrgica. Acá no se trata de elegir uno u otro, se trata de la salud y de volver al 100% lo antes posible", había indicado el futbolista en una carta.