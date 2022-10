A Luis Suárez le preguntaron si saludaría a Ronald Koeman y esto respondió el uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez fue pieza importante en la fecha FIFA que la selección de Uruguay disputó recientemente y ya está en Montevideo a la espera de volver a jugar con Nacional, pero en el Viejo Continente dio una entrevista con el diario Marca y este sábado será la tapa del matutino de España.

En la entrevista que se puede leer en el sitio web de Marca, el Pistolero habló de varios temas de actualidad pero también del pasado reciente, como por ejemplo, su salida del Barcelona y la relación con Ronald Koeman, y la razón por la que regresó a Nacional, club en el que todo comenzó, además de lo que espera para el Mundial de Qatar 2022.

“Decidimos volver al equipo que me vio salir, al cual le tengo mucho agradecimiento. Era una decisión difícil y complicada, porque tengo un Mundial cerca, pero me fui con la convicción y la certeza de que estaba dando el paso correcto, porque el ritmo de preparación lo tenía que poner yo. Ser competitivo en cualquier Liga no es fácil”, dijo el salteño.

Consultado por un hecho que causó polémica y se hizo viral en las redes sociales como su visita a Belvedere, Suárez contó que “impacta porque, tras estar en la élite, se ve raro entrar en un vestuario así. Pero yo nací ahí, en Uruguay, y lo hago feliz y orgulloso de haber salido de esa cantera. No tengo problemas, personalmente, en cambiarme y jugar ahí. Pero sí es cierto que para la imagen de la liga uruguaya no es bueno. Si queremos traer de Europa jugadores top, un Falcao o un Diego Costa, por decir alguno, no podemos dar esa imagen como país y Liga. Si le muestras ese vestuario, obviamente te van a decir que no vienen. Lo mío es distinto. Soy uruguayo y lo hago feliz de la vida. Pero hay que mejorar la infraestructura si queremos crecer”.

Otra de las preguntas al uruguayo fue acerca del momento que vive Federico Valverde en el Real Madrid y acerca de eso, Lucho recordó que “ya en 2017, cuando debutó Fede en la Selección, ya dije que me hacía acordar a Steven Gerrard, que fue compañero mío en el Liverpool. Tiene unas condiciones parecidas. Un box to box, con pegada, cambio de ritmo, mucha llegada... No quiero comparar, pero las características son parecidas. A Fede lo vi venir y ha pegado un progreso bárbaro, rodeado de grandes estrellas. Le hizo muy bien”.

Lionel Messi y Luis Suárez con Barcelona. Foto: AFP.

También Suárez fue consultado por su salida del Barcelona y por si volvería a saludar a Ronald Koeman, el entrenador que le dijo que no contaría más con él en el club catalán: “El tiempo pasa, y sí, por educación y respeto, le saludaría. Si me cruzara con él, yo espero que Ronald tuviera la grandeza que tuvo como jugador en el club, de decirme la verdad a la cara de por qué me fui, y que no me fui por motivos futbolísticos o técnicos”.

“Dentro del vestuario, éramos uno más. Con experiencia, con años dentro, pero con rendimiento en goles. ¿Quedó el 'debe' de ganar una segunda Champions? Sí, quizá quedó esa espinita, como la mía de no meter goles fuera en Champions, pero me entregué al club por completo. Estoy orgulloso de lo hecho”, remarcó el Pistolero acerca de su relación con Lionel Messi y lo que hizo en el club culé.

Otro de las preguntas al uruguayo fue la polémica que despertaron los pedidos de Messi ante una renovación que no se terminó dando en el Barcelona y acerca de eso “Lucho” dijo que “Me causa gracia. Es algo muy normal en cualquier jugador. Si revisas los contratos de cualquier futbolista de élite, todos deben tener su palco. Yo, por ejemplo, en el Atlético, tenía el mío; en Nacional, también... Por eso me causa gracia toda esa especulación. En realidad, lo de Leo era intentar facilitarle la vida al club porque, al ser compartida por nuestras dos familias, era sólo un palco. Era más difícil para el Barça que Suárez tuviera uno y Messi tuviera otro (risas)”.

Luis Suárez durante el partido amistoso Uruguay-Iran. Foto: EFE

Luis Suárez también habló del Mundial de Qatar 2022 y sentenció que “tenemos que estar orgullosos de que es el cuarto Mundial consecutivo de estos futbolistas, y hay algunos jóvenes que van a por el tercero, como Josema Giménez. Esto tiene un gran valor. Nuestro plantel es una mezcla de experiencia y juventud, tiene muchas condiciones, y eso influye mucho en un Mundial. Queremos aprovechar, por ejemplo, el gran momento de Fede (Valverde); el espectacular año de Darwin (Núñez); los buenos momentos de Ronald (Araujo), aunque se lesionó; de Rodrigo (Bentancur)... Son jugadores que están a gran nivel mundial. Marcan la diferencia física y técnicamente. Y luego estamos nosotros, los dos o tres veteranos que puedan estar en el campo, en su cuarto Mundial”.

Acerca de la lesión del riverense, Lucho agregó que “es un golpe duro. Es un jugador que marca tendencia en el grupo y en la defensa por su personalidad y versatilidad. Estaba en un gran nivel. Pero sabemos cómo suplirle, aunque le vamos a apoyar para que se recupere. Ojalá pueda llegar al Mundial. Sería un alivio, más debe tener tranquilidad y no apurarse porque puede ser contraproducente. No le puede traicionar el entusiasmo por jugar el Mundial”.